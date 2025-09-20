Un camión repartidor de refrescos quedó atorado en un socavón que abrió a su paso en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El incidente de este sábado se registra a una semana de que otro camión repartidor de refresco cayera en un enorme socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

Lee también: Mega socavón en Iztapalapa: Segiagua contempla de 15 a 20 días para concluir la reparación

En el socavón que abrió esta tarde, el camión quedó atorado en su eje trasero al circular por las calles Parque Central, casi esquina con Camino de la Amistad, en la colonia Campestre Aragón.

Al momento no se reportan heridos tras el incidente registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se espera la llegada de una grúa para retirar el camión de una empresa refresquera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr