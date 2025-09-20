Más Información

Un camión repartidor de refrescos quedó atorado en un que abrió a su paso en calles de la .

El incidente de este sábado se registra a una semana de que otro camión repartidor de refresco cayera en un enorme socavón en la colonia Renovación, .

En el socavón que abrió esta tarde, el camión quedó atorado en su eje trasero al circular por las calles Parque Central, casi esquina con Camino de la Amistad, en la colonia Campestre Aragón.

Al momento no se reportan heridos tras el incidente registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se espera la llegada de una grúa para retirar el camión de una empresa refresquera.

