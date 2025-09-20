Más Información
Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos
Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación
Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja
Un camión repartidor de refrescos quedó atorado en un socavón que abrió a su paso en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
El incidente de este sábado se registra a una semana de que otro camión repartidor de refresco cayera en un enorme socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.
Lee también: Mega socavón en Iztapalapa: Segiagua contempla de 15 a 20 días para concluir la reparación
En el socavón que abrió esta tarde, el camión quedó atorado en su eje trasero al circular por las calles Parque Central, casi esquina con Camino de la Amistad, en la colonia Campestre Aragón.
Al momento no se reportan heridos tras el incidente registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Se espera la llegada de una grúa para retirar el camión de una empresa refresquera.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr