Más Información

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

"Grave y extrañísimo hecho": Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

"Grave y extrañísimo hecho": Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Naciones Unidas. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, subió al escenario en la el miércoles para denunciar los y Estados Unidos en junio, acusándoles de infligir "un golpe grave a la confianza internacional y a la misma perspectiva de paz en la región".

Sus comentarios en la marcan la primera vez que habla en un foro global desde la guerra de 12 días entre Israel e Irán durante el verano, que resultó en el asesinato de muchos de los líderes militares y políticos más altos de la.

Pezeshkian está en Nueva York mientras una serie de sanciones paralizantes de la ONU se ciernen sobre Teherán si no llega a un acuerdo con los líderes europeos para el sábado. Pero antes de aterrizar en Nueva York, cualquier esfuerzo diplomático de Pezeshkian y del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, fue eclipsado cuando el líder supremo del país, Ali Khamenei, rechazó cualquier directa con Estados Unidos.

Lee también

Pezeshkian también repitió las afirmaciones de de que no busca un arma nuclear.

"Por la presente declaro una vez más ante esta asamblea que Irán nunca ha buscado ni buscará construir una ", declaró.

Criticó también los esfuerzos de Reino Unido, Alemania y Francia para activar el mecanismo para reinstaurar sanciones —a menos que se logre un acuerdo de último minuto— debido al incumplimiento de Irán con las condiciones de un acuerdo nuclear de 2015 destinado a evitar que Teherán desarrolle .

Lee también

Dijo que los países —conocidos como el E3— han operado de "mala fe" durante años para dictar el cumplimiento iraní con un acuerdo que Estados Unidos abandonó en 2018. “Se presentaron falsamente como partes de buena reputación en el acuerdo y despreciaron los sinceros esfuerzos de como insuficientes”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar