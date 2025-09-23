Israel cerrará desde el miércoles y "hasta nuevo aviso" el principal paso fronterizo entre Cisjordania, ocupada por Israel, y Jordania, indicaron el martes autoridades palestinas y jordanas.

Las autoridades israelíes no han confirmado por el momento haber tomado esta decisión.

"La parte israelí nos informó del cierre del cruce de Al Karameh desde mañana miércoles (...) y hasta nuevo aviso, en los dos sentidos", indicó la autoridad general palestina de cruces y fronteras en un comunicado, citando a su presidente, Nazmi Muhanna.

Lee también “Estado palestino pondrá en peligro la existencia de Israel”: Benjamin Netanyahu

El cruce de Al Karameh es la única salida internacional para los palestinos en Cisjordania que no requiere pasar por Israel, que ocupa el territorio desde 1967.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania también anunció el cierre de este cruce, conocido como Puente del Rey Hussein, precisando que quedaba cerrado "al tráfico de pasajeros y mercancías por la otra parte hasta nuevo aviso".

Este paso ha permanecido cerrado casi por completo desde que un hombre, a bordo de un camión, mató a tiros a un soldado israelí y a un oficial de reserva la semana pasada.

Lee también Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

El anuncio se produce pocas horas después de que Francia y varios otros países reconocieran oficialmente a Palestina como Estado desde el podio de la ONU, un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss