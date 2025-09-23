Más Información

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

Sheinbaum lamenta homicidio de B-King y DJ Regio Clown, asegura que no afecta relación con Colombia

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

cerrará desde el miércoles y "hasta nuevo aviso" el principal paso fronterizo entre , ocupada por Israel, y Jordania, indicaron el martes autoridades palestinas y jordanas.

Las autoridades israelíes no han confirmado por el momento haber tomado esta decisión.

"La parte israelí nos informó del cierre del cruce de Al Karameh desde mañana miércoles (...) y hasta nuevo aviso, en los dos sentidos", indicó lade cruces y fronteras en un comunicado, citando a su presidente, Nazmi Muhanna.

El cruce de Al Karameh es la única salida internacional para los palestinos en Cisjordania que no requiere pasar por Israel, que ocupa el territorio desde 1967.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania también anunció el cierre de este cruce, conocido como Puente del Rey Hussein, precisando que quedaba cerrado "al y mercancías por la otra parte hasta nuevo aviso".

Este paso ha permanecido cerrado casi por completo desde que un hombre, a bordo de un camión, mató a tiros a un y a un oficial de reserva la semana pasada.

El anuncio se produce pocas horas después de que Francia y varios otros países reconocieran oficialmente a como Estado desde el podio de la , un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

