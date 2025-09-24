Más Información
Nueva York.— El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró sarcástico porque al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras eléctricas se estropearon. Después tampoco pareció funcionar su teleprompter en el estrado. En X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, posteó que si alguien en la ONU apagó la escalera eléctrica a Trump debe ser despedido.
Farnoush Amiri, reportera de Associated Press, señaló que un funcionario de la ONU dijo que, hasta donde tenía entendido, fue alguien del equipo de Trump que subió antes que éste, quien activó inadvertidamente el mecanismo de parada de la escalera.
El mismo funcionario dijo, bajo condición de anonimato, que la Casa Blanca fue la encargada de manejar el teleprompter para Trump.