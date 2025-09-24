Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Tras cancelación, Jimmy Kimmel vuelve al aire y atiza a Trump: "No aguanta las bromas"

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

México espera respuesta por asesinato de Silverio Villegas durante detención del ICE en Chicago, EU

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

"Los Viagras" aumentan cuota de extorsión a limoneros en Michoacán; productores alertan sobre amenazas

Nueva York.— El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró sarcástico porque al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras eléctricas se estropearon. Después tampoco pareció funcionar su teleprompter en el estrado. En X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, posteó que si alguien en la ONU apagó la escalera eléctrica a Trump debe ser despedido.

Farnoush Amiri, reportera de Associated Press, señaló que un funcionario de la ONU dijo que, hasta donde tenía entendido, fue alguien del equipo de Trump que subió antes que éste, quien activó inadvertidamente el mecanismo de parada de la escalera.

El mismo funcionario dijo, bajo condición de anonimato, que la Casa Blanca fue la encargada de manejar el teleprompter para Trump.

