Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Miami. Un jurado en Florida declaró este martes culpable de cinco cargos a , incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024, en un , cuando era aspirante presidencial.

Routh, quien se representó a él mismo en su juicio federal en Fort Pierce, Florida, estaba acusado además de agresión a un agente federal, posesión de un y munición como delincuente y posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado. Las autoridades afirman que Routh creó un "nido de francotirador" cerca del sexto green del Trump International Golf Club, aunque nunca disparó contra Trump.

El jurado deliberó durante menos de tres horas antes de emitir el veredicto.

Routh dijo en su alegato final que no tenía la intención de matar a nadie ese día.

“Me cuesta creer que se haya cometido un crimen si el gatillo nunca se apretó”, afirmó Ryan Routh. Señaló que podía ver a Trump mientras se dirigía hacia el green del sexto hoyo en el campo de golf. Y destacó que también pudo haberle disparado al agente del que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Los fiscales dijeron que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club campestre en .

“No hay duda, no existe duda razonable, ninguna duda en absoluto”, dijo al jurado el fiscal federal adjunto, Christopher Browne. “Si la evidencia en este caso ha mostrado una cosa y solo una cosa, es que Ryan Wesley Routh quería matar a Donald Trump”.

La fiscal general de Estados Unidos, , dijo que "el veredicto de culpabilidad dictado hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en actos de violencia política".

En un comunicado, señaló que "este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación. Agradezco al fiscal federal Jason Quiñones, a todo su equipo del juicio y a nuestros socios de las fuerzas del orden por proteger al presidente Trump y garantizar este importante veredicto".

Trump calificó como "un gran momento para la justicia en Estados Unidos" el veredicto contra Routh.

"El juicio se manejó meticulosamente, y me gustaría agradecer a la jueza y al jurado por su tiempo, profesionalismo, y paciencia. Este era un hombre malvado con una intención malvada y lo atraparon", expresó el mandatario en su red, Truth Social.

Atentado contra su vida

Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo poco después de ser declarado culpable de todos los cargos el martes.

Los agentes se abalanzaron rápidamente sobre él y lo sacaron a rastras del juzgado.

Por los cargos que se le imputan, Routh podría ser condenado a cadena perpetua.

