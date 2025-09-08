Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Llega a México Jesús Muñoz, connacional repatriado desde Sudán del Sur; fue deportado de EU de “manera arbitraria”, acusa SRE

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Elección judicial pasará a la historia, insiste Sheinbaum; celebra que ahora "los tres poderes responden al pueblo"

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

Miami. El juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a el 2024 en un en Florida cuando era candidato, comenzó este lunes con la selección del jurado en Florida, donde el imputado pidió estríperes y una pelea con el ahora presidente para resolver la batalla legal.

Routh, quien pidió defenderse a sí mismo desde julio, tendrá su juicio en Fort Pierce, en el centro de , con la jueza Aileen M. Cannon, quien llegó al cargo nombrado por Trump en 2020 y es conocida por haber desestimado en julio de 2024 el juicio contra el actual mandatario por su mal manejo de documentos clasificados.

La selección del jurado durará tres días, mientras el próximo jueves serán las del juicio.

El acusado despertó renovada controversia la semana pasada por haber pedido de manera formal a la Corte "algunas estríperes femeninas", además de una pelea y una contra Trump para resolver su proceso.

"Pienso que una sesión de paliza sería más divertido y entretenido para todos, denme grilletes y esposas y dejen que el hombre viejo y gordo dé lo peor de sí", escribió Routh en una fechada el 2 de septiembre.

"(También) una ronda de golf con el cerdo racista. Si él gana, me puede ejecutar. Si yo gano, me quedo con su trabajo", agregó.

El hombre, un trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, se declaró en septiembre de 2024 no culpable de los cinco cargos que afronta, entre ellos el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un y agresión a un funcionario federal.

Las autoridades lo detuvieron el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump, en el que un agente del lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de una fila de arbustos.

El sospechoso se defenderá a sí mismo pese a las recomendaciones de la jueza, mientras los fiscales lo acusan de montar un "circo" para intentar afectar la imagen del presidente.

Además de este juicio federal, Florida presentó en abril cargos estatales de y terrorismo contra Routh.

Este hecho representa el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues ocurrió después del atentado del 13 de julio de 2024 en un mitin del republicano en Butler, en elestado de , donde abatieron al perpetrador.

