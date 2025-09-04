Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar Alcatraz de los Caimanes; es un triunfo para el gobierno de Florida

Miami. El Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el centro de detención migratoria Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz) a más tardar en octubre, un triunfo para el gobierno de Florida.

La jueza federal Kathleen Williams había rechazado la petición del gobierno de Donald Trump de suspender su orden de desmantelar el centro de detención, ubicado en medio de una reserva ambiental.

"El proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación", había alegado Williams, que dio 60 días al gobierno para vaciar el centro.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones dio la razón a Trump y suspendió el desmantelamiento.

"Gran victoria para Alligator Alcatraz": Departamento de Seguridad

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su beneplácito por esta decisión. "GRAN VICTORIA PARA ALLIGATOR ALCATRAZ. La orden de hoy es una victoria para el pueblo estadounidense, el Estado de derecho y el sentido común", señaló en un posteo en X.

"Esta demanda nunca tuvo que ver con el impacto medioambiental de convertir un aeropuerto en funcionamiento en un centro de detención. Siempre ha tenido y seguirá teniendo que ver con los activistas y jueces partidarios de las fronteras abiertas que intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades a extranjeros peligrosos y delincuentes, y punto", añadió.

El Tribunal de Apelaciones determinó que al evaluar "los daños y nuestra consideración del interés público", la balanza se inclina hacia mantener abierto el centro de detención.

"Si bien los efectos ambientales mencionados por los demandantes en daños a largo plazo, las afectaciones que enfrentan los acusados -el gobierno- y el público son críticas, inmediatas y concretas".

"Dijimos que combatiríamos eso, que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que 'Alligator Alcatraz' está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto", expresó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un video.

El fallo también impide a Williams, a quien DeSantis llamó "jueza izquierdista" por llegar al cargo nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), proceder con el caso hasta que concluya de fondo el proceso de apelación.

"La misión continúa en la aplicación de la ley de inmigración. Los medios estaban embelesados con que, de alguna manera, 'Alligator Alcatraz' estaba 'cerrándose'. Les dijimos que no era cierto. Hay extranjeros ilegales que continúan ahí y a quienes están removiendo y deportando a sus países de origen", expresó DeSantis.

La orden de la Corte es un revés para los demandantes, los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes afirmaron desde agosto estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.

Aún así, la suspensión sorprendió porque apenas el martes DeSantis propuso otro centro de detención migratoria en el noroeste del estado llamado 'Panhandle Pokey' tras el fallo contra 'Alligator Alcatraz'.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee demandaron la construcción del centro de detención alegando que se levantó sin estudios ambientales, sin consulta pública y en un ecosistema frágil de gran valor cultural y espiritual para la comunidad indígena.

