Mi compromiso con el golf mexicano

El golf mexicano vive un momento clave. En los últimos años crecieron los logros, mejoraron los torneos y más jóvenes se acercaron a un deporte que forma carácter. Asumir la presidencia de la Federación Mexicana de Golf es, para mí, un honor y una responsabilidad de continuar lo bien hecho e iniciar una etapa de innovación que responda a la comunidad.

Mi compromiso parte de una convicción: el golf debe ser una herramienta de desarrollo deportivo, social y humano. La FMG acompaña a miles de golfistas en todo el país; crea oportunidades de competencia, impulsa la formación de talentos y promueve valores como disciplina, honestidad y respeto. Queremos que cada golfista se sienta escuchado y respaldado en cada etapa.

Uno de los ejes prioritarios será la tecnología. Tendremos plataformas accesibles para clubes y golfistas: afiliación ágil, inscripciones sin fricciones, resultados, expedientes deportivos consolidados y mejor comunicación. La digitalización no es un lujo; es la base para dar transparencia y eficiencia a quienes confían en la FMG.

Otro frente esencial es el impulso al golf amateur, la esencia de nuestro deporte. Ahí están las futuras figuras y una comunidad que mantiene viva la tradición en cada campo. Fortaleceremos los circuitos y calendarios para dar visibilidad a los campeonatos con una ruta de desarrollo clara.

En busca de continuar por el buen camino de nuestro deporte, integré un Consejo de Administración compuesto por personas comprometidas y profesionales; estoy convencido de que con su experiencia y visión lograremos consolidar los avances planteados.

Me entusiasma la llegada de Lili Álvarez como directora general de la FMG. Su experiencia, liderazgo y visión serán clave para acelerar los cambios. Lili conoce el ecosistema del golf, también comparte la idea de una Federación cercana a la base, rigurosa en la gestión y ambiciosa en sus metas. Su incorporación fortalecerá la operación diaria, así como la ejecución de proyectos.

Impulsaremos proyectos sociales que acerquen el golf a nuevas audiencias. Buscamos que más niñas, niños y jóvenes descubran un deporte que enseña respeto, paciencia y honestidad. Romperemos barreras de acceso con alianzas estratégicas e iniciativas que usen el golf como herramienta de inclusión y bienestar.

El gobierno corporativo será otro pilar. Trabajaremos con transparencia, rendición de cuentas y participación. Una Federación fuerte no se construye desde una oficina, sino con la voz de golfistas, clubes, entrenadores y patrocinadores. Habrá reglas claras, métricas para evaluar avances y canales de diálogo.

México tiene talento, infraestructura y pasión. Nos toca convertir ese potencial en resultados: más golfistas compitiendo al más alto nivel, más torneos de calidad en el país y una comunidad federada orgullosa de lo que representa. Invito a quienes aman este deporte a sumarse: con trabajo, apertura y visión de futuro, la Federación Mexicana de Golf vivirá una etapa de crecimiento que beneficie a todos.

Andrés Jurado Rivera TorresPresidente de la Federación Mexicana de Golf@fedmexgolf @andresjurito