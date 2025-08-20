Lorenzo Bundy tiene confianza total en sus Diablos Rojos del México en la Postemporada de la LMB

Los Diablos Rojos del México volverán este día al diamante del estadio Alfredo Harp Helú para enfrentarse a los Pericos de Puebla en el primer juego de la Serie de Zona en el Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Luego de una semana completa de descanso, la Pandilla escarlata reaparecerá en los Playoffs del circuito mexicano de verano para defender su corona. Sus rivales, los Pericos, avanzaron a la siguiente fase gracias al formato del mejor perdedor de la LMB, un sistema implementado por la LMB en 2021.

Lorenzo Bundy, manager de los Diablos, está totalmente confiado en que su equipo va a trascender en esta postemporada. Los Pingos buscan este 2025 el bicampeonato en la LMB, luego de ganar la última edición de la Serie del Rey contra Sultanes de Monterrey.

El timonel escarlata habló sobre la mentalidad con la que su novena afronta estos Playoffs. “Estamos en el camino correcto para llegar a la final, para jugar por el campeonato número 18”, mencionó totalmente optimista.

Leones de Yucatán fue el primer equipo en caer frente a los poderosos cañones de los Diablos Rojos: “Ellos estaban en nuestro camino, así que tuvimos que moverlos. Ahora viene Puebla, están en nuestro camino y tenemos que moverlos, nada más. Con todo respeto a todos, a donde nosotros tengamos que ir, vamos a pasar”, aseguró con total seguridad el manager del equipo capitalino.

Los Diablos, que terminaron con marca de 63 ganados por solamente 25 encuentros perdidos, se mantienen invictos en la postemporada, después de haber barrido a Leones en cuatro juegos y así obtener una semana de descanso, una vez que la serie entre Pericos de Puebla y Piratas de Campeche se extendió hasta el pasado lunes.

“Cuando la gente compra un boleto de Playoffs espera lo máximo de los peloteros y del cuerpo técnico que los ayuda. Mi gente sabe del compromiso que tenemos con los aficionados de México. No hay excusa alguna, cuando canten el playball a las siete de la tarde no habrá excusas, venimos a jugar beisbol”, concluyó Bundy.