Alana Flores revela su contrato de la pelea contra Gala Montes; sí había peso pactado

México vs Japón: Horario y canales para ver EN VIVO el juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; HOY, martes 19 de agosto

Gabriela Agúndez acepta el rol de referente en los clavados; "Es una gran responsabilidad"

Alejandra Estudillo pone la mente en una presea en Los Ángeles 2028; "Me voy a esforzar y esa llama no se apagará"

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo aplauden a la nueva generación de clavadistas; reconocen el liderazgo de Osmar Olvera

El domingo, en el Palacio de los Deportes, se vivió un magno evento boxístico y lleno de show que dejó mucho de qué hablar. La primera edición de fue todo un éxito.

Sin lugar a duda, el combate entre Alana Flores y Gala Montes cumplió con las expectativas de ser el pleito estelar en el domo de cobre de la Ciudad de México.

La diferencia de estatura y de peso, así como todos los dimes y diretes que se lanzaron previo al pesaje, en entrevistas y conferencias, fueron ingredientes que le pusieron sabor a la pelea.

Los 19 centímetros de diferencia causaron gran especulación sobre lo que se vería en el ring de Supernova Strikers. Al final, Alana Flores con su técnica y experiencia supo contrarrestar los ataques de Gala.

Sin embargo, el peso siempre fue una polémica y este día, Alana lo confirmó mediante una publicación en su historia de Instagram. La pequeña boxeadora publicó el contrato de la pelea donde revela que sí hubo peso pactado.

Foto: Capturas
Foto: Capturas

¿Qué decía el contrato de la pelea Alana Flores vs Gala Montes?

En el pesaje, Gala Montes marcó en la báscula 68.5 y se burló comiendo una rebanada de pizza, mientras subía a pesarse.

La exintegrante de La Casa de los Famosos aseguró que no bajaría de peso al ser un combate amistoso. Hoy, Alana reveló que sí hubo un límite pactado.

Número y especificación de las reglas de la Pelea:

  • Pesos de los Peleadores: 54 kgs. Peleadora vs. 62 kgs. contrincante.
  • Guantes: 12 oz. Peleadora vs. 14 oz. Contrincante.
  • Pesaje: Doble; uno el 16 de agosto, y otro el día de la Pelea.
  • ¿Careta?: Sí
  • Duración: 3 rounds de 2 minutos cada uno.

