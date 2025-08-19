Alana Flores revela su contrato de la pelea contra Gala Montes; sí había peso pactado

El domingo, en el Palacio de los Deportes, se vivió un magno evento boxístico y lleno de show que dejó mucho de qué hablar. La primera edición de Supernova Strikers fue todo un éxito.

Sin lugar a duda, el combate entre Alana Flores y Gala Montes cumplió con las expectativas de ser el pleito estelar en el domo de cobre de la Ciudad de México.

La diferencia de estatura y de peso, así como todos los dimes y diretes que se lanzaron previo al pesaje, en entrevistas y conferencias, fueron ingredientes que le pusieron sabor a la pelea.

Los 19 centímetros de diferencia causaron gran especulación sobre lo que se vería en el ring de Supernova Strikers. Al final, Alana Flores con su técnica y experiencia supo contrarrestar los ataques de Gala.

Sin embargo, el peso siempre fue una polémica y este día, Alana lo confirmó mediante una publicación en su historia de Instagram. La pequeña boxeadora publicó el contrato de la pelea donde revela que sí hubo peso pactado.

Foto: Capturas

¿Qué decía el contrato de la pelea Alana Flores vs Gala Montes?

En el pesaje, Gala Montes marcó en la báscula 68.5 y se burló comiendo una rebanada de pizza, mientras subía a pesarse.

La exintegrante de La Casa de los Famosos aseguró que no bajaría de peso al ser un combate amistoso. Hoy, Alana reveló que sí hubo un límite pactado.

Número y especificación de las reglas de la Pelea:

Pesos de los Peleadores: 54 kgs. Peleadora vs. 62 kgs. contrincante.

Guantes: 12 oz. Peleadora vs. 14 oz. Contrincante.

Pesaje: Doble; uno el 16 de agosto, y otro el día de la Pelea.

¿Careta?: Sí

Duración: 3 rounds de 2 minutos cada uno.

