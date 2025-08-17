Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes ; Sebastán Cáceres estuvo en el ring apoyándola

Rivales hasta el último momento. La altura fue un factor por un lapso de la pelea, pero el golpeo y agilidad de la otra fue determinante en el ring. Alana Flores salió victoriosa y ovacionada por todos los asistentes del Palacio de los Deportes.

El boxeo no estaba en sus planes, pero la vida les dio un giro radical de oportunidades, pero Alana Flores y Gala Montes, la tomaron y en Supernova Orígenes mostraron lo bien que se prepararon durante cuatro meses en el que sufrieron para estar en forma.

El peso pactado para este combate fue libre, al no llegar a un acuerdo por las dos partes. A pesar de eso, la entrega, el sudor y compromiso lo reflejaron en los tres rounds.

La experiencia de la regiomontana lució a flote, las dos veces que estuvo en la Velada del año y su pelea en Colombia, fueron de vital importancia para llevarse la noche.

“La chinga de tu vida te voy a dar”, lo menciono la dueña de Raniza FC y lo cumplió. No fue fácil, pero con al estilo Canelo Álvarez, consiguió su cuarta victoria.

Alana Flores apareció en el Palacio de los Deportes vestida de Luffy del personaje de One Piece, mientras que Gala Montes salió con el estilo de la Doña, de vestido negro y velo negro. La frase “Protesten”, fue su lema para el combate:

El primer asalto contó con drama, entrega y pasión por las dos boxeadoras. Las fintas ayudaron a Alana Flores y recorrer el cuadrilátero, Gala Montes fue más deduzca a soltar golpes y ayudarse de su altura.

Los golpes sucios aparecieron en el segundo episodio. Montes conecto un par de jab prohibidos tratando de debilitar a su rival. Pero Alana mantuvo la postura y el upper de la mano derecha puso a temblar a la cantante y actriz que fue salvada por la campana.

En el último round, Gala mantuvo la misma tónica, tirando sucio y tirando a Flores como su fuera luchadora de la WWE. La jueza le quitó puntos por el tipo de combate que realizaba. La dueña de Raniza no le importó la diferencia de pesos y altura y seguir conectando los mejores golpes.

Por decisión unánime Alana Flores se llevó la noche ganándole por cuatro puntos de diferencia en cada asalto. Los jueces fueron estrictos y el veredicto fue fulminante.

Así fue como terminó una noche mágica de boxeo entre creadores de contenido, comediantes y cantantes. En la que el deporte espectáculo brilló como nunca antes lo había hecho en Latinoamérica.