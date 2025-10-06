Más Información

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

Caen narcomenudistas "Duro" y su hermano; pertenecen a “Fuerza Antiunión”, rival de "La Unión Tepito"

Sheinbaum condena violencia en marcha del 2 de octubre; buscan afirmar que la 4T reprime como el gobierno del 68, acusa

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Brasilia. El presidente , urgió a su par estadounidense , a eliminar los aranceles punitivos contra Brasil durante la primera llamada telefónica desde que el multimillonario volvió a la .

Después de meses de confrontación, Lula y Trump conversaron durante 30 minutos en un "tono amistoso", indicó la presidencia brasileña en un comunicado.

Lula pidió "la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las contra autoridades brasileñas".

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos es objeto desde el 6 de agosto de un de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente ultraderechista , aliado de Trump y quien fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una intentona golpista.

Además, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a altos funcionarios, en especial al juez de la corte suprema , a cargo del juicio contra Bolsonaro.

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo a periodistas que el encuentro telefónico "fue positivo" desde el punto de vista económico, sin dar más detalles.

La videollamada se gestó luego de que Lula y Trump se cruzaran el mes pasado en la Asamblea General de la ONU y ambos mandatarios dieran cuenta de una buena "química".

Según la presidencia brasileña, Lula y Trump intercambiaron teléfonos para establecer una "vía de comunicación directa" y acordaron reunirse personalmente "en breve". El mandatario brasileño sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asean, en Malasia, este mes.

El líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Según la nota, Lula subrayó el superávit que Estados Unidos mantiene en su intercambio comercial con Brasil desde hace al menos 15 años y "describió el contacto como una oportunidad para la restauración de las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente".

En su red, Truth Social, Trump dijo que "discutimos muchas cosas, pero principalmente nos enfocamos en la y el comercio".

Aseguró que "tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté la llamada -- ¡Nuestros países harán un muy buen trabajo juntos!", añadió.

Es la primera vez que Lula y Trump conversan tras el regreso al poder del republicano en enero, y especialmente luego de la y comercial desatada por la imposición de aranceles a los productos brasileños.

