Jerusalén. Horas antes de las esperadas negociaciones entre Israel y el grupo islamista Hamas, las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel, instándole a conceder el Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus contribuciones a la paz mundial.
“Tras casi dos años de sufrimiento, hemos llegado a un punto de inflexión crucial”, señalaron las familias. “La determinación del presidente Donald Trump de lograr la paz hizo posible lo que muchos consideraban imposible”, añadieron.
La carta subraya que “ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump. Mientras muchos han hablado con elocuencia sobre la paz, él la ha logrado. Mientras otros han hecho promesas vacías, él ha conseguido resultados tangibles que han salvado innumerables vidas”.
Además, afirma que Trump “no se ha limitado a hablar de paz: la ha hecho realidad”.
Se espera que en las próximas horas se reúnan en Egipto las delegaciones negociadoras de Hamas e Israel para discutir la última propuesta de Trump sobre un plan de alto al fuego en Gaza.
El plan, compuesto por 20 puntos, propone el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes en manos de Hamas y la creación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por Washington y el ex primer ministro británico Tony Blair.
ss