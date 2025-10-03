Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa

Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

"Perdí entre dos y medio y tres millones de pesos en joyería": empresaria del Centro Joyero del Centro tras marcha del 2 de octubre

"Perdí entre dos y medio y tres millones de pesos en joyería": empresaria del Centro Joyero del Centro tras marcha del 2 de octubre

Cae el “Terry”, integrante de Los Malportados, en posesión de un lanzagranadas y droga en Azcapotzalco

Cae el “Terry”, integrante de Los Malportados, en posesión de un lanzagranadas y droga en Azcapotzalco

El secretario General de la , António Guterres, acoge con satisfacción la disposición declarada de Hamas a liberar a los rehenes en virtud del acuerdo de paz de Gaza anunciado por el presidente estadounidense .

“El Secretario General acoge con satisfacción y se siente alentado por la declaración emitida por Hamas anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

“Insta a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en ”.

Lee también

Mientras, Qatar celebró el sábado una declaración de Hamas en la que se aprueba el plan para Gaza del presidente estadounidense y afirmó que está trabajando junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego.

"El Estado de Qatar celebra el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien también expresó su apoyo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.

Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para "continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el ".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Mujeres Bienestar Sin estos documentos NO puedes recoger tu tarjeta ni cobrar los $3,000 pesos. Foto: Programas Bienestar / Canva

Pensión Mujeres Bienestar: Sin estos documentos NO puedes recoger tu tarjeta ni cobrar los $3,000 pesos

Beca Benito Juárez 2025 ¿Cuándo pagan los $1,900 pesos a estudiantes FECHA. Foto: Beca Benito Juárez / Canva

Beca Benito Juárez octubre 2025: ¿Cuándo pagan los $1,900 pesos a estudiantes? FECHA

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana de turista: Cómo hablar de tu empleo, ingresos y planes sin complicaciones

Halloween/ iStock/Vitalii Petrushenko

Cuándo es Halloween 2025, qué significa y mejores lugares para celebrarlo en Estados Unidos

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo