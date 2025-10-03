El secretario General de la ONU, António Guterres, acoge con satisfacción la disposición declarada de Hamas a liberar a los rehenes en virtud del acuerdo de paz de Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“El Secretario General acoge con satisfacción y se siente alentado por la declaración emitida por Hamas anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

“Insta a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en Gaza”.

Mientras, Qatar celebró el sábado una declaración de Hamas en la que se aprueba el plan para Gaza del presidente estadounidense y afirmó que está trabajando junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego.

"El Estado de Qatar celebra el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien también expresó su apoyo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.

Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para "continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra".

