Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Cae el “Terry”, integrante de Los Malportados, en posesión de un lanzagranadas y droga en Azcapotzalco

El presidente estadounidense, , posteó en Truth Social que cree que tras la respuesta de Hamas a su propuesta de paz, "creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida".

En el mensaje añadió que "ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente".

Hamas afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese al fuego del presidente estadounidense.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes - vivos y restos mortales - según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló el movimiento islamista palestino en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

Pero un alto responsable de Hamas, dijo después que el plan de Trump es "impreciso" y son necesarias negociaciones.

La respuesta de Hamas al plan de Trump no dice nada sobre su desarme.

Un niño palestino desplazado observa el humo que se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo
Trump había dado a Hamas hasta las 22 horas (GMT) del domingo para que aceptara su plan de paz en Gaza y advirtió este viernes al movimiento islamista palestino que si lo rechazaba se enfrentará "al infierno".

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump hablará este viernes sobre la "aceptación" del plan de paz por parte de Hamás, según la .

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.

