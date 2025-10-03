El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó en Truth Social que cree que tras la respuesta de Hamas a su propuesta de paz, "creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida".

En el mensaje añadió que "ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente".

Hamas afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese al fuego del presidente estadounidense.

Lee también Corte Suprema permite a Trump retirar protección a migrantes venezolanos; 300 mil personas serán afectadas

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes - vivos y restos mortales - según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló el movimiento islamista palestino en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

Pero un alto responsable de Hamas, dijo después que el plan de Trump es "impreciso" y son necesarias negociaciones.

La respuesta de Hamas al plan de Trump no dice nada sobre su desarme.

Lee también Flotilla Sumud que iba a Gaza denuncia falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel

Un niño palestino desplazado observa el humo que se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo

Trump había dado a Hamas hasta las 22 horas (GMT) del domingo para que aceptara su plan de paz en Gaza y advirtió este viernes al movimiento islamista palestino que si lo rechazaba se enfrentará "al infierno".

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Lee también Seis mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien: SRE

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump hablará este viernes sobre la "aceptación" del plan de paz por parte de Hamás, según la Casa Blanca.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es