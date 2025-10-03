Más Información

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Sean "Diddy" Combs agenda conciertos en Miami pese a enfrentar posible condena de más de 10 años

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Cae el “Terry”, integrante de Los Malportados, en posesión de un lanzagranadas y droga en Azcapotzalco

La permitió el viernes al gobierno del presidente despojar de las protecciones legales a más de 300 mil migrantes venezolanos.

Los jueces emitieron una , que durará mientras continúe el caso judicial, poniendo en suspenso un fallo de un tribunal inferior emitido por el juez de distrito estadounidense Edward Chen en San Francisco que encontró que la administración había terminado erróneamente el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos.

El gobierno republicano de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que permitían a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente, incluyendo la cancelación del TPS para un total de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos que recibieron protección bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. El TPS se otorga en periodos de 18 meses.

