La Corte Suprema permitió el viernes al gobierno del presidente Donald Trump despojar de las protecciones legales a más de 300 mil migrantes venezolanos.

Los jueces emitieron una orden de emergencia, que durará mientras continúe el caso judicial, poniendo en suspenso un fallo de un tribunal inferior emitido por el juez de distrito estadounidense Edward Chen en San Francisco que encontró que la administración había terminado erróneamente el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos.

El gobierno republicano de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que permitían a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente, incluyendo la cancelación del TPS para un total de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos que recibieron protección bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. El TPS se otorga en periodos de 18 meses.

Lee también Flotilla Sumud que iba a Gaza denuncia falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc