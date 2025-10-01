La Corte Suprema estadounidense dictaminó que Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, a la que Donald Trump quiere destituir, puede permanecer en su cargo por el momento.

La Corte rehusó aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora.

El presidente la acusa de haber mentido a bancos cuando solicitó préstamos inmobiliarios personales, ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

Lee también Trump solicita a la Corte Suprema orden de emergencia para retirar a Lisa Cook de la junta de la Fed

Lisa Cook, la primera mujer negra gobernadora de la Fed, nombrada por el demócrata Joe Biden, llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto.

La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años). En el caso de Cook es hasta 2038.

Lee también Economistas respaldan a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, "una buena política económica requiere instituciones creíbles", afirman

La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de "motivo válido", una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un "pretexto" para liberar un puesto en la cima de la Fed, donde Trump quisiera colocar a un aliado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc