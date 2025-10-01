Más Información

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

Café gratis en Oxxo, promoción en Krispy Kreme y otras ofertas para celebrar el Día del Café este 1 de octubre

Café gratis en Oxxo, promoción en Krispy Kreme y otras ofertas para celebrar el Día del Café este 1 de octubre

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025; usuarios alistan disfraz de Halloween

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025; usuarios alistan disfraz de Halloween

Lord Molécula se va a “La Chingada” a buscar a AMLO... fracasa intento para regalarle su tesis

Lord Molécula se va a “La Chingada” a buscar a AMLO... fracasa intento para regalarle su tesis

La Corte Suprema estadounidense dictaminó que Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, a la que Donald Trump quiere destituir, puede permanecer en su cargo por el momento.

La Corte rehusó aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora.

El presidente la acusa de haber mentido a bancos cuando solicitó préstamos inmobiliarios personales, ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

Lee también

Lisa Cook, la primera mujer negra gobernadora de la Fed, nombrada por el demócrata Joe Biden, llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto.

La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años). En el caso de Cook es hasta 2038.

Lee también

La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de "motivo válido", una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un "pretexto" para liberar un puesto en la cima de la Fed, donde Trump quisiera colocar a un aliado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses