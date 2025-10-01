Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Conagua anuncia "gran proyecto" para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Nueva York.- La , uno de los monumentos más icónicos de Nueva York, amaneció cerrada al público, después de que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, dejara claro que no hará una excepción para excluirla del cierre gubernamental en Estados Unidos que entró en vigor a la medianoche.

En 2018, fecha del anterior cierre gubernamental, el entonces gobernador estatal, Andrew Cuomo, decidió mantener abierto el monumento, afirmando que era importante dar una señal de "fuerza y esperanza" durante tiempos "tumultuosos".

Pero su sucesora en el cargo envió un mensaje al diario New York Post en el que se niega a hacer lo mismo.

"Si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos de Washington que rechazan el sentido común y abandonan al pueblo para el que fueron elegidos como representantes", dijo en ese mensaje.

El monumento, uno de los más populares de Nueva York, atrajo en 2024 a 3.72 millones de visitantes, aún lejos del récord de 4.5 millones logrados en 2016.

