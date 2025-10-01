Washington se prepara para lo que podría ser un cierre federal prolongado después de que los legisladores llegaron a un punto muerto y no cumplieron con el plazo para financiar al gobierno.

Los republicanos apoyaron una medida a corto plazo para financiar al gobierno en general con los niveles actuales hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas la bloquearon, insistiendo en que la medida aborda sus preocupaciones sobre la atención médica.

Quieren revertir los recortes a Medicaid incluidos en la megapropuesta de ley del presidente Donald Trump, aprobada este verano, y extender los créditos fiscales que hacen que las primas de seguro médico sean más asequibles para millones de personas que contratan a través de los mercados establecidos por la Ley de Atención Médica Asequible.

Los republicanos calificaron la propuesta demócrata de imposible y que costaría a los contribuyentes más de un billón de dólares.

Ninguna de las partes muestra signos de ceder.

Lo que debes saber sobre el cierre de gobierno en EU

Ahora que se ha producido un corte en la financiación, la ley exige que las agencias suspendan temporalmente a sus empleados "no exceptuados". Ellos, que incluyen a quienes trabajan para proteger vidas y bienes, permanecen en sus puestos, pero no reciben su salario hasta que finalice el cierre de gobierno, también conocido como shutdown.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca inicia el proceso con instrucciones a las agencias sobre un lapso en las asignaciones presupuestarias y que deben iniciar actividades de cierre ordenado. El memorando se envió el martes por la noche.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aproximadamente 750 mil empleados federales podrían ser suspendidos cada día del cierre, con un costo diario total de su compensación de aproximadamente 400 millones de dólares.

¿Qué trabajo gubernamental continúa durante un cierre?

Mucho, en realidad.

Investigadores del FBI, agentes de la CIA, controladores aéreos y agentes que operan los controles aeroportuarios siguen trabajando. Lo mismo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los programas que dependen del gasto obligatorio generalmente continúan durante un cierre. Los pagos del Seguro Social siguen realizándose. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare pueden seguir consultando a sus médicos y los proveedores de atención médica pueden recibir reembolsos.

La atención médica para veteranos también continúa durante el cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias del Departamento de Asuntos de Veteranos estarán abiertos, y se procesarán y entregarán los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Los entierros continuarán en los cementerios nacionales del VA.

¿Se les pagará a los trabajadores federales suspendidos?

Sí. En 2019, el Congreso aprobó un proyecto de ley que consagra en la ley el requisito de que los empleados suspendidos reciban un pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Si bien eventualmente recibirán su pago, los trabajadores suspendidos y aquellos que permanecen en sus trabajos podrían tener que prescindir de uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de cuánto dure el cierre.

Los miembros del servicio también recibirían pagos atrasados ​​por los cheques de pago no pagados una vez que se reanude la financiación federal.

¿Seguirán recibiendo correo postal en EU?

El Servicio Postal de Estados Unidos no se ve afectado por el cierre del gobierno. Es una entidad independiente que se financia con la venta de sus productos y servicios, no con el dinero de los impuestos.

¿Qué se cierra?

Todas las administraciones tienen cierto margen de maniobra para elegir qué servicios congelar o mantener en caso de cierre.

La primera administración de Trump trabajó para mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019. Pero el martes, Trump amenazó con la posibilidad de aumentar el dolor que conlleva un cierre.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas para ellos e irreversibles para ellos”, dijo Trump sobre los demócratas. “Como eliminar a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan”.

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre. Los planes describen qué trabajadores permanecerían en sus puestos durante el cierre y cuáles serían suspendidos temporalmente.

En una medida provocadora, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) amenazó con despedir masivamente a empleados federales durante un cierre. Un memorando de la OMB indicó que los programas que no recibieron financiación a través del megaproyecto de ley de Trump este verano serían los más afectados por el cierre.

Las agencias deberían considerar emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuyo financiamiento expira, que no tienen fuentes de financiamiento alternativas y "no son consistentes con las prioridades del Presidente", dice el memorando.

Esta sería una medida mucho más drástica que en cierres anteriores, cuando los empleados federales suspendidos regresaron a sus puestos una vez finalizado el cierre. Una reducción de personal no sólo despediría a empleados, sino que también eliminaría sus puestos, lo que desencadenaría otra conmoción masiva en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes recortes debido a las medidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental y otras instancias de la administración republicana de Trump.

¿Qué están planeando las agencias?

— El Departamento de Salud y Servicios Humanos suspenderá temporalmente a aproximadamente el 41% de su personal, de un total de casi 80 mil empleados, según un plan de contingencia publicado en su sitio web.

Como parte de ese plan, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, continuarían monitoreando los brotes de enfermedades, mientras que las actividades que se detendrán incluyen la investigación sobre los riesgos para la salud y las formas de prevenir enfermedades.

Mientras tanto, la investigación y la atención a los pacientes en los Institutos Nacionales de Saludse verían alteradas. Los pacientes actualmente inscritos en estudios en el hospital dedicado exclusivamente a la investigación, conocido como la Casa de la Esperanza, seguirán recibiendo atención. Los pacientes enfermos adicionales que esperan acceder a terapias experimentales no podrán inscribirse, salvo en circunstancias especiales, y no se iniciarán nuevos estudios.

En la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), su capacidad para proteger y promover la salud y la seguridad públicas se vería significativamente afectada, con numerosas actividades retrasadas o suspendidas. Por ejemplo, la agencia no aceptaría solicitudes de nuevos medicamentos ni dispositivos médicos que requieran el pago de una tarifa de usuario.

El Servicio de Parques Nacionales planea suspender temporalmente a aproximadamente dos tercios de sus empleados, manteniendo los parques mayormente abiertos a los visitantes durante el cierre federal, según un plan de contingencia publicado el martes por la noche. El plan establece que "los caminos, miradores, senderos y monumentos al aire libre del parque permanecerán generalmente accesibles a los visitantes".

El plan también permite a los parques establecer acuerdos con estados, tribus o gobiernos locales dispuestos a realizar donaciones para mantener abiertos los parques nacionales. El Servicio de Parques cuenta con más de 400 sitios, incluyendo grandes parques nacionales como Yellowstone y el Gran Cañón, campos de batalla nacionales y sitios históricos.

Los sitios podrían cerrarse si se dañan los recursos del parque o se acumula basura.

Muchos parques nacionales, como Yellowstone y Yosemite, permanecieron abiertos durante un cierre de 35 días durante el primer mandato de Trump. La escasez de personal provocó vandalismo, forzamientos de portones y otros problemas, como que un todoterreno derribara uno de los árboles homónimos en el Parque Nacional Joshua Tree, en California.

— Institución Smithsonian: Los museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos al menos hasta el lunes.

Impacto en la economía

Phillip Swagel director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, afirmó que un cierre breve no tiene un gran impacto en la economía, especialmente porque, por ley, los empleados federales reciben su salario retroactivo. Sin embargo, "si el cierre continúa, puede generar incertidumbre sobre el papel del gobierno en nuestra sociedad y el impacto financiero en todos los programas que financia".

“El impacto no es inmediato, pero con el tiempo hay un impacto negativo del cierre en la economía”, añadió.

Según Goldman Sachs Research, los mercados no han reaccionado con fuerza a los cierres anteriores. Al cierre de los tres cierres prolongados desde principios de la década de 1990, los mercados bursátiles cerraron sin cambios o al alza, incluso después de una caída inicial.

Un cierre gubernamental reduciría directamente el crecimiento en alrededor de 0,15 puntos porcentuales por cada semana que durara, o alrededor de 0,2 puntos porcentuales por semana una vez que se incluyeran los efectos del sector privado, y el crecimiento aumentaría en la misma cantidad acumulada en el trimestre siguiente a la reapertura, escribe Alec Phillips, economista político jefe de Estados Unidos en Goldman Sachs.

