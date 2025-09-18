Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Canadá y México necesitan trabajar en equipo frente a Trump, afirman expertos ante reunión Carney-Sheinbaum

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Washington. La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema una orden de emergencia para remover a de la junta de gobernadores de la (Fed).

La administración republicana recurrió a la corte después de que un tribunal de apelaciones se negara a apoyar la destitución de Cook, parte del esfuerzo del presidente por remodelar la junta de gobierno de siete miembros de la Fed y asestar un golpe a su independencia.

La campaña de lapara destituir a Cook marca un intento sin precedentes de remodelar la junta del banco central estadounidense, diseñado para ser en gran medida independiente de la política diaria. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en funciones de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. Foto: AP
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. Foto: AP

Cook, quien fue nombrada para la junta de la Fed por el presidente, un demócrata, ha dicho que no dejará su puesto y que no será “intimidada” por Trump. Uno de sus abogados, Abbe Lowell, ha manifestado que ella “continuará cumpliendo con sus deberes jurados como Gobernadora de la Junta confirmada por el Senado”.

Por separado, los republicanos del Senado confirmaron el lunes a Stephen Miran, el nominado de Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed.

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez federal dictaminó la semana pasada que la destitución probablemente era ilegal y la reinstaló en la junta de la Fed. Trump ha acusado a Cook de porque aparentemente reclamó dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Tales reclamos pueden llevar a una más baja y un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de un delito. Según documentos obtenidos por The Associated Press, Cook especificó que su condominio ensería una “casa de vacaciones”, según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. Y en un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una “segunda vivienda”. Ambos documentos parecen socavar las acusaciones de Trump.

Tribunal de apelaciones rechaza solicitud para destituir a Lisa Cook

La jueza Jia Cobb dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito legal de que los gobernadores de la Fed solo pueden ser despedidos “por causa”, lo cual, dijo, se limita a la mala conducta mientras están en el cargo. Cook no se unió a la junta de la Fed hasta 2022.

Cobb también sostuvo que el despido de Trump habría privado a Cook de su , o derecho legal, para impugnar el despido.

Por una votación de 2-1, un panel del tribunal de apelaciones federal en rechazó la solicitud de la administración de permitir que el despido de Cook procediera.

Los abogados de Trump han argumentado que incluso si la conducta ocurrió antes de su tiempo como gobernadora, su supuesta acción “indiscutiblemente pone en duda la confiabilidad de Cook y si puede ser una administradora responsable de las y la economía”.

Trump ha obtenido previamente órdenes de la mayoría conservadora de la corte para despedir a líderes de otras agencias federales independientes, incluyendo la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión Federal de Comercio, incluso mientras continúan las disputas legales.

Esos despidos han sido a voluntad, sin causa dada. La Corte Suprema ha distinguido a la Reserva Federal de esas otras agencias, sugiriendo fuertemente que Trump no puede actuar contra losde la Fed sin causa.

