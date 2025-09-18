Washington. La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema una orden de emergencia para remover a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed).

La administración republicana recurrió a la corte después de que un tribunal de apelaciones se negara a apoyar la destitución de Cook, parte del esfuerzo del presidente Donald Trump por remodelar la junta de gobierno de siete miembros de la Fed y asestar un golpe a su independencia.

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook marca un intento sin precedentes de remodelar la junta del banco central estadounidense, diseñado para ser en gran medida independiente de la política diaria. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en funciones de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

Lee también Lisa Cook puede permanecer como gobernadora de la Reserva Federal, determina Tribunal Federal; Trump la despidió

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, escucha durante una reunión abierta de la Junta de Gobernadores en la Reserva Federal, el 25 de junio de 2025, en Washington. Foto: AP

Cook, quien fue nombrada para la junta de la Fed por el presidente Joe Biden, un demócrata, ha dicho que no dejará su puesto y que no será “intimidada” por Trump. Uno de sus abogados, Abbe Lowell, ha manifestado que ella “continuará cumpliendo con sus deberes jurados como Gobernadora de la Junta confirmada por el Senado”.

Por separado, los republicanos del Senado confirmaron el lunes a Stephen Miran, el nominado de Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed.

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez federal dictaminó la semana pasada que la destitución probablemente era ilegal y la reinstaló en la junta de la Fed. Trump ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque aparentemente reclamó dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Tales reclamos pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Lee también Directiva de la Fed afirma que Trump no tiene autoridad para despedirla; rechaza orden de destitución de Lisa Cook

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de un delito. Según documentos obtenidos por The Associated Press, Cook especificó que su condominio en Atlanta sería una “casa de vacaciones”, según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. Y en un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una “segunda vivienda”. Ambos documentos parecen socavar las acusaciones de Trump.

Tribunal de apelaciones rechaza solicitud para destituir a Lisa Cook

La jueza Jia Cobb dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito legal de que los gobernadores de la Fed solo pueden ser despedidos “por causa”, lo cual, dijo, se limita a la mala conducta mientras están en el cargo. Cook no se unió a la junta de la Fed hasta 2022.

Cobb también sostuvo que el despido de Trump habría privado a Cook de su debido proceso, o derecho legal, para impugnar el despido.

Lee también Economistas respaldan a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, "una buena política económica requiere instituciones creíbles", afirman

Por una votación de 2-1, un panel del tribunal de apelaciones federal en Washington rechazó la solicitud de la administración de permitir que el despido de Cook procediera.

Los abogados de Trump han argumentado que incluso si la conducta ocurrió antes de su tiempo como gobernadora, su supuesta acción “indiscutiblemente pone en duda la confiabilidad de Cook y si puede ser una administradora responsable de las tasas de interés y la economía”.

Trump ha obtenido previamente órdenes de la mayoría conservadora de la corte para despedir a líderes de otras agencias federales independientes, incluyendo la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión Federal de Comercio, incluso mientras continúan las disputas legales.

Lee también Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, demanda a Trump por buscar despedirla; es un "intento ilegal", acusa

Esos despidos han sido a voluntad, sin causa dada. La Corte Suprema ha distinguido a la Reserva Federal de esas otras agencias, sugiriendo fuertemente que Trump no puede actuar contra los gobernadores de la Fed sin causa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc