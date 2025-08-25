Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense

Más Información

WASHINGTON — El presidente despidió el lunes a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una marcada escalada en la disputa por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado como una institución independiente a la política.

En una carta publicada en su plataforma Truth Social, Trump informó que despedía a Cook debido a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Bill Pulte, quien fue designado por Trump al frente de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, lanzó los señalamientos la semana pasada.

Pulte alegó que Cook declaró en 2021 dos residencias principales, una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta, para recibir mejores condiciones hipotecarias. Las tasas hipotecarias suelen ser más elevadas para una segunda vivienda o para inmuebles adquiridos con fines de alquiler.

El anuncio se produjo días después de que Cook aseguró que no dejaría su cargo a pesar de que Trump había pedido previamente su renuncia. La junta de la Fed está integrada por siete miembros, lo que significa que el movimiento de Trump podría tener profundas ramificaciones económicas y políticas.

Durante su anuncio, Trump aseguró que tenía la autoridad constitucional para despedir a Cook, pero hacerlo plantea preguntas sobre el control de la Fed como una entidad independiente.

El despido probablemente desencadene una batalla legal y Cook podría continuar en su puesto mientras el caso se abre paso en los tribunales. Cook tendría que librar la batalla legal como la parte perjudicada, sin contar con la Fed.

Se trata del más reciente intento del gobierno por tomar control sobre una de las pocas agencias independientes que quedan en Washington. Trump ha atacado en repetidas ocasiones al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no reducir su tasa de interés a corto plazo, e incluso ha amenazado con despedirlo.

Forzar a Cook a dejar la junta directiva de la Fed le daría a Trump la oportunidad de nombrar a una persona afín a su agenda. Trump ha dicho que únicamente designaría a funcionarios que estuvieran a favor de la reducción de tasas.

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

