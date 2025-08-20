Más Información

Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución

Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución

"Nos chocó otro tren"; usuarios relatan cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán

"Nos chocó otro tren"; usuarios relatan cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la (Fed).

Trump aumenta así la presión sobre una institución que considera demasiado reacia a apoyar su política económica al no bajar sus tasas de interés.

Según el responsable de la Agencia de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, nombrado por Trump, Cook habría "falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables" para dos créditos inmobiliarios, informó la agencia especializada Bloomberg.

Lee también

El director de la FHFA pidió a continuación al Departamento de Justicia que abra una investigación sobre Cook, según el documento reproducido por la agencia de noticias.

¡Lisa "Cook debe dimitir ahora mismo!", escribió el presidente estadounidense, compartiendo el artículo de Bloomberg.

Una renuncia de Cook permitiría a Trump reforzar su control sobre la Fed al disponer de dos asientos para renovar y así presionar para que el banco central reduzca sus tasas más rápidamente para apoyar sus medidas económicas, incluidos aranceles y reducción de impuestos para los más ricos.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

Lee también

Trump no ha ocultado su desdén, llegando a llamar abiertamente al presidente de la institución, Jerome Powell, "idiota" e "imbécil" en los últimos meses.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y por lo tanto impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim. Foto: Adobe / Berenice Fregoso / El Universal

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto. Foto: iStock / fizkes / IMSS

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos