El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la Reserva Federal (Fed).

Trump aumenta así la presión sobre una institución que considera demasiado reacia a apoyar su política económica al no bajar sus tasas de interés.

Según el responsable de la Agencia de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, nombrado por Trump, Cook habría "falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables" para dos créditos inmobiliarios, informó la agencia especializada Bloomberg.

El director de la FHFA pidió a continuación al Departamento de Justicia que abra una investigación sobre Cook, según el documento reproducido por la agencia de noticias.

¡Lisa "Cook debe dimitir ahora mismo!", escribió el presidente estadounidense, compartiendo el artículo de Bloomberg.

Una renuncia de Cook permitiría a Trump reforzar su control sobre la Fed al disponer de dos asientos para renovar y así presionar para que el banco central reduzca sus tasas más rápidamente para apoyar sus medidas económicas, incluidos aranceles y reducción de impuestos para los más ricos.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

Trump no ha ocultado su desdén, llegando a llamar abiertamente al presidente de la institución, Jerome Powell, "idiota" e "imbécil" en los últimos meses.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y por lo tanto impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

