El secretario del Tesoro de , Scott Bessent, dijo el martes que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se desarrollarán alrededor del 1 de septiembre, con 11 candidatos considerados para el puesto.

La elección del sucesor de Powell por parte del presidente es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, luego de que el mandatario criticara repetidamente al banco central por su decisión de mantener la tasa de interés en niveles que considera altos.

El mandato de Powell -nombrado por Trump- al frente de la Fed, termina en mayo de 2026.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los que afectan a socios comerciales.

Trump no ha ocultado su desdén, llegando a llamar abiertamente a Powell "idiota" e "imbécil" en los últimos meses.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y por lo tanto impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

