FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos,, eligió al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés), tras haber despedido a la comisionada Erika McEntarfer el pasado mes.

"Me complace anunciar que estoy nominando al muy respetado economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales", indicó a través de su plataforma Truth Social, la que suele usar para hacer anuncios importantes.

Trump despidió a McEntarfer, encargada de elaborar las estadísticas de desempleo y nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, después de que en su más reciente reporte anunciara "malos datos en la creación de puestos de trabajo" en el mes de julio.

Lee también

Pese a que, ese mismo día la BLS había anunciado que el desempleo en EU había subido una décima en julio, hasta 4.2%, un mes en el que se crearon 73 mil nuevos puestos.

El mandatario estadounidense aseguró en se momento que la sustituiría por alguien "mucho más competente y cualificado".

"Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean HONESTAS y PRECISAS. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo puesto. ¡Felicidades, E.J.!", indicó hoy el líder republicano.

Lee también

Antoni es el economista jefe de la Heritage Foundation y anteriormente había contribuido a elaborar las políticas del Proyecto 2025, que describieron los movimientos de la administración republicana durante la campaña de 2024, destacó The Hill.

Según la Heritage Foundation, la misión del proyecto era formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional.

El nombramiento de Antoni debe ser aprobado por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría de 53-47.

