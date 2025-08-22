Wall Street recibió este viernes con los brazos abiertos y subidas superiores en torno al 2% el esperado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, donde apuntó a que en septiembre el organismo que dirige podría optar por recortar las tasas de interés por primera vez en nueve meses.

Mediada la sesión en Nueva York, el Dow Jones de Industriales registraba subidas de más del 2%, nivel sobre el que planeaba también el tecnológico Nasdaq, mientras que el S&P 500 escalaba en torno al 1.6%.

El efecto de las palabras de Powell fue inmediato tras una apertura con avances tibios en Wall Street.

En el ecuador de las operaciones, entre las mayores empresas cotizadas en el Dow Jones destacaban las subidas de Caterpillar (4.54 %), Home Depot (4.11 %) , Boeing (4.05 %) o Goldman Sachs (3.88 %).

"Las perspectivas y el equilibrio cambiante de riesgos (de la economía) pueden justificar un ajuste de nuestra la postura de nuestra política (monetaria)", dijo Powell durante su intervención en el simposio de banqueros centrales que preside en la localidad de Jackson Hole.

Esto parece apuntar a que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed podría acometer en su junta del 16-17 de septiembre la primera rebaja de los tipos de interés -actualmente en una horquilla entre el 4.5 % y el 4.25 %- desde diciembre del año pasado.

Sería el primer recorte de los tipos de interés de la Fed en 9 meses

Tras un último trimestre de 2024 marcado por una rebaja acumulada de las tasas de un punto porcentual, la llegada al poder de Donald Trump en enero y la consiguiente incertidumbre generada por sus políticas económicas y comerciales han llevado a la Fed a echar el freno de mano al considerar que la presión inflacionaria se mantenía aún alta.

Ryan Sweet, economista jefe para EU de Oxford Economics, considera que las palabras de Powell cimentan la posibilidad de que la Fed rebaje al menos dos veces de aquí a fin de año el precio del dinero.

Sin embargo, advierte, no cabe dejarse llevar por las perspectivas más optimistas que aspiran a un recorte de hasta 1.5 puntos entre septiembre y diciembre.

El presidente de la Reserva Federal de EU, Jerome Powell. Foto: EFE

"Aunque Powell ha insinuado un recorte en septiembre, esto no implica una repetición de lo visto el año pasado, cuando el banco central recortó (en septiembre) 50 puntos básicos. Powell ha señalado que el mercado laboral está equilibrado y que la reciente desaceleración no implica que haya una holgura significativa, lo que permite a la Fed actuar 'con cautela'", explicó Sweet.

Durante su intervención en el foro anual que se celebra en el estado de Wyonming, Powell destacó también la ralentización de la primera economía mundial, que hasta junio se expandió un 1,25 % (menos de la mitad que en todo 2024), y por primera vez dijo claramente que aunque el efecto alcista en los precios de los aranceles podría ser "relativamente corto", sus efectos en el IPC "ya son claramente visibles".

Jefe de la Fed señala impacto de las políticas de Trump en economía de EU

Con respecto a los riesgos que encara la primera economía mundial, Powell, que ha sido duramente criticado y presionado por el propio Trump para que deje el cargo, señaló varios factores inducidos por las controvertidas políticas del actual Gobierno estadounidense.

"Este año, la economía se ha enfrentado a nuevos desafíos. Los aranceles significativamente más altos entre nuestros socios comerciales están transformando el sistema comercial global. La política migratoria más restrictiva ha provocado una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral a largo plazo", apuntó Powell.

"Los cambios en las políticas fiscales, de gasto y regulatorias también podrían tener importantes implicaciones para el crecimiento económico y la productividad", añadió con respecto a los efectos potenciales de la ambiciosa ley de reforma fiscal y presupuestaria que impulsó Trump y aprobó el Congreso el pasado julio y que ha aumentado las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad de déficit estadounidense.

Powell cerró su intervención dejando claro que "la política monetaria puede ayudar a estabilizar las fluctuaciones cíclicas, pero puede hacer poco para alterar los cambios estructurales".

El republicano ha bautizado al presidente de la Fed como "Tardón Powell" y la he pedido insistentemente que recorte los tipos para estimular la economía, llegando a decir que las tasas deberían estar tres puntos porcentuales por debajo de su nivel actual.

