Mérida, Yucatán.-Ante cientos de meridanos reunidos en la Plaza Grande, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la Ceremonia del Grito que conmemora el inicio de la Independencia de México, el primero de esta administración estatal.

Acompañado de su esposa, la maestra Wendy Méndez Naal, y del gabinete legal y ampliado, Díaz Mena, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, vitorió los nombres de los héroes de nuestra independencia, ondeó la bandera y tocó la campana.

Para esta ceremonia se colocó un estricto operativo de seguridad, tanto en los accesos al recinto como en las calles aledañas.

Asimismo, antes de la ceremonia del grito, los asistentes disfrutaron de la actuación de artistas locales, orquestas jaraneras y la presentación de un ballet folclórico.

A pesar de que cientos de presentes tiraron las vallas para entrar y escuchar a Edén Muñoz, no se reportaron heridos ni detenidos.

Asistentes al Grito de Independencia en Yucatán. Foto: Especial

