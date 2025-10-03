Más Información

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos

Madres buscadoras viven entre amenazas

Atacan con explosivos desde un dron instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, Sinaloa

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

La Casa Blanca declaró que por ahora no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el del próximo febrero, donde el cantante puertorriqueño protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", respondió la portavoz de la Casa Blanca, , al ser preguntada en una rueda de prensa.

Leavitt agregó, no obstante, que la administración de Donald Trump "siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos".

