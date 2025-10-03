Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Más Información
La Casa Blanca declaró que por ahora no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl del próximo febrero, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.
"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada en una rueda de prensa.
Leavitt agregó, no obstante, que la administración de Donald Trump "siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos".
