El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estará en el Super Bowl de 2026, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo, según Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran ilegalmente en este país. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, declaró Lewandowski el miércoles en The Benny Show.

"Los encontraremos. Los detendremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Así que sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, completamente contraria a lo que solía ser", remarcó.

Lee también Anuncio de Bad Bunny en el medio tiempo del Súper Bowl enfurece a seguidores de Trump

La NFL confirmó el domingo que Bad Bunny, tres veces ganador del Grammy, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026, que se realizará en Santa Clara, California.

Tras el anuncio, seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellos un asesor de la Casa Blanca, se indignaron por la elección del puertorriqueño.

"¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?", publicó Sebastian Gorka, asesor del presidente estadounidense, en la red X el lunes por la noche después del anuncio.

Lee también Bruno Mars y otros artistas latinos aprueban la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El comentario de Gorka acompañó la publicación de un podcaster conservador que calificaba a Bad Bunny de "rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés", incluyendo una dirigida a Trump.

Sage Steele, expresentadora de la cadena deportiva ESPN, quien ocupó el asiento de nuevos medios de la Casa Blanca en una conferencia de prensa a principios de este año, llamó a Bad Bunny "DEMONÍACO" y añadió: "NFL... simplemente no lo entiendo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm