Más Información

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () estará en el Super Bowl de 2026, donde el cantante puertorriqueño encabezará el espectáculo de medio tiempo, según Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran ilegalmente en este país. Ni el ni ningún otro lugar”, declaró Lewandowski el miércoles en The Benny Show.

"Los encontraremos. Los detendremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Así que sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, completamente contraria a lo que solía ser", remarcó.

Lee también

La NFL confirmó el domingo que Bad Bunny, tres veces ganador del Grammy, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026, que se realizará en Santa Clara, California.

Tras el anuncio, seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellos un asesor de la Casa Blanca, se indignaron por la elección del puertorriqueño.

"¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?", publicó Sebastian Gorka, asesor del presidente estadounidense, en la red X el lunes por la noche después del anuncio.

Lee también

El comentario de Gorka acompañó la publicación de un podcaster conservador que calificaba a Bad Bunny de "rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés", incluyendo una dirigida a Trump.

Sage Steele, expresentadora de la cadena deportiva ESPN, quien ocupó el asiento de nuevos medios de la Casa Blanca en una conferencia de prensa a principios de este año, llamó a Bad Bunny "DEMONÍACO" y añadió: "NFL... simplemente no lo entiendo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente