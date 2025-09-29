Más Información

fue confirmado como la gran estrella del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar. Entre los primeros en mostrar su apoyo estuvo Bruno Mars, quien en 2014 protagonizó uno de los shows más recordados de la NFL y ahora le “pasa la batuta” al reggaetonero puertorriqueño.

El intérprete de “Die with a smile” participó en el Super Bowl XLVIII, acompañado por los Red Hot Chili Peppers, logrando una de las audiencias más altas en la historia del evento. Hoy, desde sus redes sociales, mostró orgullo por la participación de Bad Bunny en Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el próximo domingo 8 de febrero.

Mars citó parte del comunicado oficial de Bad Bunny y finalizó con un mensaje contundente: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”. El gesto fue celebrado por los fanáticos de ambos artistas, quienes ven en este respaldo un reconocimiento a la creciente influencia de la música latina en el mercado global.

Bad Bunny no ocultó la emoción tras ser confirmado para el show de medio tiempo. En su comunicado expresó lo que representa para él y para la comunidad latina:

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

Con estas palabras, el boricua dejó claro que su participación no es solo personal, sino un homenaje a sus raíces y a la historia de los artistas latinos que abrieron camino antes que él.

Celebridades respaldan a Bad Bunny

El anuncio también provocó reacciones entre otras estrellas internacionales. Shakira, quien brilló en el Super Bowl LIV junto a Jennifer Lopez, celebró la noticia con entusiasmo: “Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl. ¡Arriba mi gente latina!”.

Por su parte, JLo publicó: “¡Ahora es tu turno! ¡Vamos con todo, boricua! @sanbenito”, en referencia al nombre artístico de Bad Bunny.

El apoyo de figuras como Bruno Mars, Shakira y Jennifer Lopez refuerza la importancia cultural que tendrá el show. Más allá de la música, la participación de Bad Bunny se da en un contexto político y social donde se discute la representación latina en Estados Unidos.

El próximo 8 de febrero, millones de espectadores en el mundo verán cómo conquista oficialmente el escenario más grande del deporte y el entretenimiento.

