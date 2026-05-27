La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya se restableció el servicio en el poblado de Samahil, Yucatán, en donde se registró una interrupción del suministro eléctrico y de pobladores ya llevaban dos días sin energía.

“El personal de la CFE arribó al lugar 25 minutos después de recibido el reporte y realizó la reparación de una línea reventada en baja tensión dañada por el impacto de un camión de terceros.

“El reporte se recibió de funcionarios del gobierno del Estado de Yucatán; previo al bloqueo de calle por parte de pobladores, no se tiene registro de solicitudes de usuarios en los sistemas de control de la CFE”, dijo en un comunicado la empresa que dirige Emilia Calleja Alor.

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En la península de Yucatán las interrupciones y servicios son regulares ante el alta demanda que no se ha compensado con los niveles de generación e infraestructura de transmisión y distribución.

Bloqueos carreteros por falta de luz en Yucatán

Ante uno de estos casos, el martes, habitantes de Samahil, en el poniente del estado, bloquearon el paso de automóviles y unidades pesadas, como medida de presión contra la CFE por la falta de energía eléctrica desde el domingo por la mañana.

En este bloqueo se vieron afectados camiones de transporte de la empresa avícola Bachoco, cuyos tráileres quedaron varados.

Sin embargo, los pobladores mantuvieron su exigencia de que la Comisión restablecerá el servicio de electricidad en el poblado.

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EL UNIVERSAL informó que el alcalde, Samuel Mayén, señaló que sostuvo acercamientos con la paraestatal.

“Como Ayuntamiento hemos estado atentos desde el primer momento, gestionando y acompañando a las familias afectadas porque entendemos la desesperación y las necesidades que esta situación genera.

"Seguiremos insistiendo hasta obtener una solución para Samahil”, expresó el edil, según consta a esta casa editorial hasta la tarde del martes.

Ya este miércoles la Comisión informó que desde el momento en que el personal de la CFE llegó al sitio, el grupo manifestante se retiró.

“La CFE refrenda su compromiso de atender de inmediato cualquier eventualidad que se presente en su infraestructura”, añadió.

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