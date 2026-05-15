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Mérida, Yucatán. - A unos días de que la presumió la entrada de la operación comercial de la Central de Ciclo Combinado Mérida IV “Elvia Carrillo Puerto”, los .

Y es que desde anoche en varias zonas de y municipios del interior del estado se reportó la y, este viernes, la CFE confirmó que también hubo apagones en Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.

En Mérida hubo apagones en colonias del sur, Francisco de Montejo y Las Américas, y otros fraccionamientos en el poniente, como en Mulsay, donde la energía regresó esta madrugada.

En Mérida hubo apagones en colonias del sur, Francisco de Montejo y Las Américas, y otros fraccionamientos en el poniente. | Foto: Especial.
En Mérida hubo apagones en colonias del sur, Francisco de Montejo y Las Américas, y otros fraccionamientos en el poniente. | Foto: Especial.

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Municipios como Cacalchén, Kinchil, Seyé, Tizimín, Peto, Tekax, Dzemul y Telchac Puerto se quedaron sin energía eléctrica desde las 11 de la noche y fue alrededor de las 6 de la mañana de este viernes cuando se restableció el servicio.

Por su parte, la CFE informó que este viernes el servicio eléctrico se restableció en su totalidad, aunque la paraestatal no explicó las causas que originaron los apagones.

La CFE destacó que se mantiene un monitoreo constante y una coordinación estrecha con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), así como con las autoridades locales de cada entidad.

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JACL/cr

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