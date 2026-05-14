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Ixil, Yucatán.- Una jornada de cacería terminó en tragedia, luego de que un hombre perdió la vida al ser confundido con un venado en montes de este municipio e Ixil.
La víctima fue identificada como “Net”, quien fue confundido por su compañero de caza al que se le conoce como “Chez”. El hombre perdió la vida al recibir un disparo de una escopeta.
Los primeros reportes indican que los cuatro amigos, originarios de Chicxulub Pueblo, salieron a cazar venado en la zona aprovechando que los animales se acercan a tomar agua en los ojos de agua o bebederos de ranchos.
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Sin embargo, al dividirse en dos grupos “Chez” se movió con “Net” y este último se adelantó en la batida por lo que recibió el disparo al ser confundido con el venado.
Cuando lograron sobreponerse, los compañeros lo llevaron al IMSS de Conkal, pero por la gravedad de las heridas fue trasladado por una ambulancia al Hospital O'Horán, donde finalmente perdió la vida. “Chez”, quedó en calidad de detenido mientras se realizan las investigaciones.
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