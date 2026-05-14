Mérida, Yucatán.- Después de cuatro meses sin casos confirmados de COVID-19, Yucatán registró el primer contagio de la enfermedad en este año, de acuerdo con informes del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.

La dependencia indicó que al cierre de la primera semana de mayo se confirmó el caso de una mujer infectada con COVID-19 en la entidad, lo cual representa el primer registro oficial de 2026.

Hay que señalar que en esta misma fecha del año pasado, el estado acumulaba ocho casos positivos, lo que refleja una disminución importante en la circulación del virus.

Este único caso en Yucatán se suma a los siete contagios confirmados en México durante ese periodo.

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Jalisco encabezó la lista con tres, seguido por Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Yucatán, con un caso cada uno.

Durante el 2025 Yucatán acumuló 139 contagios de COVID-19, cifra menor a los 280 reportados en 2024.

A nivel nacional, hasta ahora se contabilizan 279 casos confirmados: 150 mujeres y 129 hombres.

En contraste, la influenza estacional continúa con mayor presencia en Yucatán, pues entre noviembre de 2025 a la fecha se han confirmado 389 casos, lo que representa 8.3% del total nacional.

El subtipo predominante en la Península es el AH1N1, el mismo que históricamente ha provocado los cuadros más agresivos de influenza en México.

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