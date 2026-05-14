Mérida.- El gobierno Yucatán anunció la p esta en marcha del Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) Herencia Maya, con el cual se busca proteger más de 581 mil hectáreas de áreas naturales en la entidad.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado de la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, encabezó el lanzamiento de esta iniciativa, que tiene por objetivo garantizar el financiamiento para cuidar y preservar 11 áreas naturales protegidas en el estado, a través de una inversión superior a los 12 millones de dólares en los próximos cinco años.

Áreas consideradas en el proyecto

Las áreas consideradas en el proyecto son nueve reservas estatales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). Se trata de la Reserva Estatal de Dzilam, la Reserva Estatal El Palmar, la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, el Parque Estatal Kabah, el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, el Parque Estatal Ich Kool Balamtún y San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté; además de la Reserva Ecológica Cuxtal, a cargo del Ayuntamiento de Mérida, y la reserva privada El Zapotal.

Yucatán lanza Herencia Maya. Foto: Especial

"Lo más importante es el impacto humano, el impacto ambiental que esto representa. Más de 114 mil habitantes viven en estas áreas naturales protegidas y más de un millón 300 mil personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas", afirmó el mandatario estatal.

Señaló que su gobierno tiene claro que el desarrollo no se puede dar destruyendo el patrimonio natural de Yucatán; por eso se protegen los ecosistemas, se trabaja en restaurar manglares, se cuidan las reservas naturales y se recuperan las zonas que durante años han estado amenazadas.

"Hoy mandamos un mensaje muy claro, que sí podemos construir un modelo de desarrollo que cuida el medio ambiente y garantiza bienestar para las futuras generaciones. Porque conservar nuestra naturaleza no es detener el progreso, conservar nuestra naturaleza es asegurar el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos", aseveró el gobernador Díaz Mena.

Yucatán lanza Herencia Maya. Foto: Especial

A su vez, la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, destacó el compromiso con la gente y la naturaleza que el gobernador demuestra con acciones de este tipo, toda vez que se trata del primer Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) liderado en su totalidad por una autoridad subnacional y en México.

"Este PFP es un ejemplo que va de lo local a lo global. Yucatán hoy está dando un paso decidido hacia la meta 30x30 y está apoyando los compromisos que se adquirieron a nivel federal para lograrlo. Está ayudando a proteger, no solamente en cantidad, sino también en representatividad", expuso Villanueva Noriega.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, señaló que Herencia Maya representa la decisión de convertir la conservación en una política pública de largo plazo y de pasar de esfuerzos temporales a un modelo de permanencia, lo que coloca a Yucatán como referente nacional en conservación de largo plazo y como modelo alineado con los grandes compromisos internacionales de biodiversidad y acción climática.

El director senior de Agua y Agricultura de The Coca-Cola Foundation, Venkat Iyer, destacó que “la seguridad hídrica es un tema prioritario para Fundación Coca-Cola y para Bepensa, así como una responsabilidad compartida con comunidades, gobiernos y organizaciones a través de iniciativas como Herencia Maya”.