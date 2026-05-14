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Mérida, Yucatán. - El presidente de la en Yucatán, Luis Enrique Contreras Ramírez, señaló que en para cobrar o administrar sus negocios.

El en Yucatán opera 157 mil 391 establecimientos comerciales, de los cuales 5 mil 903 son pequeños negocios o tienditas, es decir, 33 por ciento del total.

“Actualmente, es más común que las tienditas operen con aplicaciones de control de inventario, registros digitales de ventas y mediante transferencias o códigos QR, lo que significa un abandono de métodos tradicionales basados únicamente en efectivo y libretas”, aseguró.

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Indicó que esta tendencia forma parte de una transformación más amplia en el comercio local, donde la digitalización y el cambio generacional están redefiniendo la forma en que operan miles de pequeños negocios en Yucatán.

Destacó que este cambio se debe a la incorporación de las nuevas generaciones a este sector comercial, pues hijos y nietos impulsan la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las tienditas.

Contreras Ramírez afirmó que la digitalización se ha vuelto un elemento clave para la competitividad de los pequeños comercios, especialmente ante consumidores que ahora prefieren pagos rápidos con tarjeta o celular, así como transacciones sin uso de efectivo.

Aunque reconoció que aún existen negocios que operan con sistemas tradicionales, afirmó que cada vez hay mayor apertura para capacitarse y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.

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JACL

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