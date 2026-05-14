Progreso. - Dos jóvenes muertos trágicamente fue el saldo de una noche de arrancones que se realizaba en el kilómetro 14 de la carretera Mérida–Progreso.

En el percance estuvieron involucrados dos vehículos. Uno de ellos, un Nissan Versa que terminó completamente destruido y envuelto en llamas.

Las víctimas quedaron atrapadas dentro de la unidad incendiada, donde perdieron la vida.

Los primeros reportes indican que varios automóviles participaban en arrancones clandestinos cuando el conductor del Nissan Versa perdió el control al intentar incorporarse y alcanzar a otros autos que circulaban a alta velocidad.

Por el choque y el exceso de velocidad, el Versa salió del camino, se impactó contra una base de concreto, se partió en dos y terminó envuelto en llamas.

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Testigos aseguran que el automóvil incendiado quedó prácticamente destruido y algunas partes salieron proyectadas sobre la vía.

En el siniestro una camioneta Mazda fue golpeada, la cual terminó fuera de la carreta; la conductora fue valorada, pero no requirió traslado al hospital.

Elementos, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para controlar el fuego, acordonar la zona y realizar las labores correspondientes.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de las personas involucradas ni de las víctimas.

La circulación permaneció parcialmente cerrada debido a los restos de los vehículos y las diligencias que se realizaron en el lugar.

afcl/LL