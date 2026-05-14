El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la mayoría de las obras hidráulicas que se desarrollan en la zona oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México estarán en operación a partir del 15 de mayo, con el objetivo de reducir el riesgo y el tiempo de duración de inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que los trabajos se concentran en municipios y alcaldías como Chalco, Los Reyes La Paz e Iztapalapa, zonas que históricamente registran inundaciones recurrentes.

“Todas estas obras están en curso, tienen como objetivo entrar en operación el 15 de mayo, como fecha límite, que es la época en la que oficialmente inicia la temporada de lluvias. La mayoría van a estar listas ya en operación a partir de mañana”, afirmó.

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Morales López destacó que el Colector Teotongo ya se encuentra operando y ayudó a mitigar los efectos de las lluvias recientes.

Además, indicó que 44 equipos de bombeo funcionaron de manera óptima para desalojar con rapidez el agua acumulada en distintas zonas de la capital.

El titular de Conagua subrayó que, si bien los fenómenos climatológicos son difíciles de predecir, la nueva infraestructura permitirá disminuir tanto el riesgo de inundaciones como el tiempo que permanece el agua en las calles.

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Añadió que las obras canalizan el líquido hacia la Laguna Reguladora El Salado y la Laguna de Churubusco, que funcionarán como vasos reguladores para evitar afectaciones mayores.

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