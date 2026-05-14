Más Información

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Conagua alista obras contra inundaciones en Chalco, Iztapalapa y Los Reyes La Paz; anuncia que estarán listas este 15 de mayo

Conagua alista obras contra inundaciones en Chalco, Iztapalapa y Los Reyes La Paz; anuncia que estarán listas este 15 de mayo

FIFA recibe al Estadio Banorte para el Mundial de 2026; cambia de nombre a Estadio Ciudad de México

FIFA recibe al Estadio Banorte para el Mundial de 2026; cambia de nombre a Estadio Ciudad de México

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

La presidenta afirmó que su gobierno evalúa la viabilidad de promover la fabricación de paneles solares en México, así como ampliar los programas de generación eléctrica mediante energía solar para reducir el costo de las tarifas de luz en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que actualmente la mayoría de los paneles solares que se comercializan en el mundo provienen de China, aunque destacó que en ya existen empresas que avanzan en el ensamblaje de esta tecnología y que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla proyectos para fortalecer este sector.

“Es muy buena la idea de la fábrica de paneles. La mayoría de los paneles solares del mundo vienen de China. Es el principal productor de paneles y de baterías del mundo. Ahora incluso hay empresas en México que están armando el panel, y CFE tiene algunos proyectos para avanzar. La idea de aumentar el programa del Sol del Norte, como Sol del Sur, lo estamos trabajando”, expresó.

Lee también

Sheinbaum explicó que su administración también analiza un programa integral que combine la instalación de paneles solares con la sustitución de aires acondicionados antiguos por equipos más eficientes, con el objetivo de disminuir el consumo de electricidad y apoyar la economía de las familias mexicanas.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]