La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno evalúa la viabilidad de promover la fabricación de paneles solares en México, así como ampliar los programas de generación eléctrica mediante energía solar para reducir el costo de las tarifas de luz en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que actualmente la mayoría de los paneles solares que se comercializan en el mundo provienen de China, aunque destacó que en México ya existen empresas que avanzan en el ensamblaje de esta tecnología y que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla proyectos para fortalecer este sector.

“Es muy buena la idea de la fábrica de paneles. La mayoría de los paneles solares del mundo vienen de China. Es el principal productor de paneles y de baterías del mundo. Ahora incluso hay empresas en México que están armando el panel, y CFE tiene algunos proyectos para avanzar. La idea de aumentar el programa del Sol del Norte, como Sol del Sur, lo estamos trabajando”, expresó.

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Sheinbaum explicó que su administración también analiza un programa integral que combine la instalación de paneles solares con la sustitución de aires acondicionados antiguos por equipos más eficientes, con el objetivo de disminuir el consumo de electricidad y apoyar la economía de las familias mexicanas.

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