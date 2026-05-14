La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México, por no contar con las pruebas correspondientes, por lo que justificó que no se haya detenido y extraditado al gobernador Rubén Rocha Moya, como solicitó el Departamento de Justicia estadounidense.

En conferencia de prensa, anunció que la próxima semana, integrantes de su gabinete presentarán detalles de las solicitudes del Gobierno de México, “para detener con urgencia a una persona con fines de extradición”.

“Estados Unidos ha negado, ¿por qué? Por falta de pruebas. ¿Cuál es la visión de Estado? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Más allá de la coyuntura política, qué debe seguir la presidenta y su gobierno, y la fiscalía general de la república, y el poder judicial, la ley, la constitución, y una visión de defensa de la soberanía, esa es la visión de estado”, explicó.

Lee también Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Manifestó que su administración no cambiará su posición, respecto a la solicitud de extradición de Rocha Moya, y no procederá hasta que no se presenten pruebas en su contra.

“Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar, si hay pruebas suficientes, en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede. ¿Qué es eso? La ley”, dijo.

Lee también Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

nro/apr