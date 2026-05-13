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La presidenta adelantó que este fin de semana asistirá a Campeche y Yucatán para revisar los avances del sistema de carga del hacia Puerto Progreso, el cual iniciará operaciones en enero de 2027 en algunos tramos.

Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la mandataria también destacó que el domingo, se firmará elen el estado de Yucatán e inaugurará el Hospital General “Dr. Agustín O'Horán”, al que llamó el hospital más grande de América Latina.

Por lo que a partir del lunes 18 de mayo, todos los servicios de salud en la entidad serán gratuitos. Este fin de semana, también se inaugurarán una preparatoria, una universidad y un hospital de la Secretaría de Marina (Semar).

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“A partir del lunes 18 (de mayo), todos los servicios de salud del Estado de Yucatán serán gratuitos, que no son gratuitos todavía. La agenda completa: vamos a Campeche el viernes, luego vamos a Yucatán, vamos a Progreso a inaugurar una preparatoria, una universidad, vamos a Puerto Progreso a revisar el Tren Maya”, informó esta mañana en Palacio Nacional.

nro/apr

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