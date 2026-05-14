Culiacán. - Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado se enfrentaron a un grupo armado en el fraccionamiento de Villas del Cedro, en la capital del estado, en los hechos tres civiles resultaron heridos al igual que dos elementos de la policía, los cuales tuvieron que ser llevados a hospitales.

En otro hecho, en el fraccionamiento residencial de la Cantera, elementos del ejército mantienen un operativo de búsqueda de civiles armados que persiguieron y buscaron refugio en una residencia, sin que se conozca si el inmueble está ubicado.

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Sobre el primer hecho, una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de personas armadas en una de las calles de Villas del Cedro, por lo que al llegar al sitio los agentes estatales fueron atacados a balazos, por lo que respondieron la agresión.

Los datos que se conocieron son en el sentido de que dos elementos del grupo especial resultaron heridos al igual que tres civiles los cuales fueron detenidos y auxiliados para ser atendidos en hospitales de la capital del estado.

Foto: Especial

En ese lugar quedaron tres armas automáticas, cargadores, chalecos tácticos y una camioneta, las cuales fueron aseguradas por las autoridades judiciales que llegaron al sitio de la confrontación armada.

Sobre el segundo hecho, se conoció que personas que viajaban en un vehículo fueron perseguidos por elementos militares, por lo que estos al llegar al fraccionamiento de la Cantera, en la capital del estado, descendieron y huyeron rumbo al complejo habitacional que se mantiene cercado.

Las autoridades no han dado a conocer si en el operativo que se desplegó en esa zona lograron detener a los civiles que huyeron, sin embargo, el personal militar se mantiene en vigilancia en ese sector de la ciudad.

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