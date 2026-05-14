Tecate. - Sergio “N”, alias “El Checo”, de 51 años, identificado como jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido durante un operativo realizado por elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad en Tecate, Baja California.

La autoridad informó en un comunicado de prensa que se trató de un operativo estratégico en el que se logró el arresto de un hombre identificado como presunto generador de violencia en la zona de Cerro Azul, a quien se le aseguraron armas de fuego, droga, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en el extranjero.

La intervención ocurrió alrededor de las 14:55 horas del miércoles 13 de mayo sobre una carretera de terracería rumbo a Rancho Viejo, en el municipio de Tecate.

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Durante el despliegue operativo, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lograron ubicar y asegurar a un hombre identificado como Sergio “N”, alias “El Checo”, de 51 años y originario de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención se le aseguraron dos armas de fuego cortas, dos armas largas, tres chalecos tácticos, 210 cartuchos calibre 7.62x39 y seis cargadores para arma larga, además de 30 envoltorios que contenían una sustancia con características de la metanfetamina.

Asimismo, fue asegurado un vehículo Jeep Rubicon modelo 2020, el cual contaba con reporte relacionado con hechos delictivos en el extranjero, por lo que también quedó integrado a la puesta a disposición correspondiente.

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Información preliminar refiere que el detenido presuntamente operaba como jefe regional de una célula criminal con presencia en la zona de Cerro Azul, vinculada a actividades ilícitas de alto impacto en la región.

Tras informarle sus derechos constitucionales, Sergio “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

En el despliegue se contó con apoyo de autoridades de la Secretaría de Marina (MARINA) quienes en todo momento brindaron apoyo de resguardo de la zona y en traslado del hoy detenido.

afcl/LL