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LA PAZ, BCS., 12 de mayo.— Una iniciativa de ley en el Congreso de Baja California Sur busca incorporar mecanismos de flexibilidad laboral para madres y padres trabajadores del servicio público estatal y municipal, mediante horarios flexibles, trabajo remoto y permisos para atender responsabilidades familiares.
La propuesta fue presentada este martes por la diputada morenista Teresita de Jesús Valentín Vázquez y plantea modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios para permitir ajustes razonables en la jornada laboral, modalidades de trabajo a distancia o mixtas y permisos previamente autorizados para atender actividades escolares, citas médicas u otras situaciones relacionadas con el cuidado de hijas e hijos.
En tribuna, la legisladora expresó que “miles de trabajadores enfrentan diariamente dificultades para equilibrar sus actividades laborales con responsabilidades de cuidado y acompañamiento familiar”.
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Por ello insistió a sus homólogos a revisar la importancia, dijo, de avanzar con esta iniciativa que busca que las dependencias estatales y municipales puedan implementar estos mecanismos, “siempre que se garantice el adecuado funcionamiento y prestación de los servicios públicos”.
Entre las medidas contempladas se incluyen horarios escalonados y modalidades laborales flexibles adaptadas a necesidades familiares específicas.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
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dmrr/cr
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