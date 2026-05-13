Más Información

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aguascalientes, Ags.- Un hombre de oficio albañil con una cuerda a su esposa y a su hija, la mañana de este miércoles en una vivienda de la comunidad en San Jacinto, en el municipio de Rincón de Romos, .

El albañil de 49 años de edad, de acuerdo a las indagatorias preliminares; luego se lesionó con un cuchillo en el pecho, presuntamente , sin lograrlo.

El doble feminicidio ocurrió a las 7:40 horas de este 13 de mayo de 2026 en una casa ubicada en la calle Zacatecas. La familia comenzaba sus actividades cuando el padre tomó una cuerda y se la puso en el cuello a su esposa hasta quitarle la vida.

Lee también

El agresor presuntamente discutió con su esposa de nombre San Juana, de 45 años, y atacó a su hija Amelia, de 12 años, quien intentó defender a su madre.

Otras dos de sus hijas menores de edad corrieron y se encerraron en una habitación, en donde pidieron ayuda al Sistema de Emergencias.

Elementos de seguridad y paramédicos llegaron al inmueble y encontraron sin vida a la mujer y a la niña, y observaron que el padre tenía heridas por arma blanca.

Lee también

El presunto feminicida fue trasladado al Hospital General de Rincón de Romos en calidad de detenido y con custodia. En el lugar se dijo que padecía depresión.

Policías ministeriales llegaron al domicilio para el procesamiento de la escena, con un equipo de criminalistas de campo que procedieron a la recolección de indicios y el traslado de las fallecidas al Servicio Médico Forense.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]