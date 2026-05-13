Aguascalientes, Ags.- Un hombre de oficio albañil asesinó con una cuerda a su esposa y a su hija, la mañana de este miércoles en una vivienda de la comunidad en San Jacinto, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

El albañil de 49 años de edad presuntamente las estranguló, de acuerdo a las indagatorias preliminares; luego se lesionó con un cuchillo en el pecho, presuntamente para quitarse la vida, sin lograrlo.

El doble feminicidio ocurrió a las 7:40 horas de este 13 de mayo de 2026 en una casa ubicada en la calle Zacatecas. La familia comenzaba sus actividades cuando el padre tomó una cuerda y se la puso en el cuello a su esposa hasta quitarle la vida.

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El agresor presuntamente discutió con su esposa de nombre San Juana, de 45 años, y atacó a su hija Amelia, de 12 años, quien intentó defender a su madre.

Otras dos de sus hijas menores de edad corrieron y se encerraron en una habitación, en donde pidieron ayuda al Sistema de Emergencias.

Elementos de seguridad y paramédicos llegaron al inmueble y encontraron sin vida a la mujer y a la niña, y observaron que el padre tenía heridas por arma blanca.

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El presunto feminicida fue trasladado al Hospital General de Rincón de Romos en calidad de detenido y con custodia. En el lugar se dijo que padecía depresión.

Policías ministeriales llegaron al domicilio para el procesamiento de la escena, con un equipo de criminalistas de campo que procedieron a la recolección de indicios y el traslado de las fallecidas al Servicio Médico Forense.

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