Pachuca.— La detención de dos mandos policiacos en Tezontepec de Aldama y de nueve agentes de Seguridad Pública en Progreso de Obregón, Hidalgo, encendió las alertas en municipios de la zona sur, luego de que, mediante operativos realizados por fuerzas federales y estatales, se detuvieron a los elementos de seguridad acusados de delitos como narcomenudeo, homicidio calificado y lesiones.

Elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, Policía Estatal y militares ingresaron la mañana del martes a Tezontepec de Aldama donde realizaron tres cateos en domicilios particulares de la comunidad de Panuaya, así como en la cabecera municipal y detuvieron al director de Seguridad Pública, al subdirector y un exelemento de la corporación, a quienes se les acusa del delito de narcomenudeo y de presuntos vínculos con la delincuencia.

Se informó que durante las diligencias fueron localizadas diversas dosis de droga, tablas de castigo y cartuchos útiles. Posteriormente se realizó la audiencia inicial, en la que se imputó el delito de narcomenudeo.

En otro operativo realizado el martes, en la alcaldía de Progreso de Obregón, se cumplimentó una orden de aprehensión contra nueve policías municipales, ocho hombres y una mujer, acusados de detener a un hombre y posteriormente golpearlo, asesinarlo y arrojar su cuerpo a un canal de aguas negras en la comunidad de Jagüey Blanco, en Mixquiahuala.

Las autoridades informaron que investigan posibles vínculos de esta corporación con grupos delictivos, derivado de irregularidades detectadas.

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