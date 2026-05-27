Nación | 27-05-26 | 10:51 | Actualizada | 27-05-26 | 10:51 |

Esta mañana, a las 09:31 horas, la reanudó la sesión extraordinaria para continuar con la presentación de reservas al dictamen por el que se cambia la .

En total, se presentarán 297 reservas al , y para ello pasarán a tribuna 146 oradores de todos los grupos parlamentarios.

Durante el día, también se discutirán otros tres dictámenes, entre ellos el de la reforma constitucional para agregar una nueva causal de nulidad de elecciones, cuando se compruebe intervención extranjera en el proceso electoral.

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Anoche, sólo se aprobó el dictamen en lo general, por mayoría calificada de 341 votos a favor y 124 en contra, por tratarse de una reforma a la Constitución.

Además de trasladar la segunda elección judicial al primer domingo de junio del 2028, también plantea crear una Comisión Coordinadora para proponer candidatos, modificar las boletas y establecer la capacitación permanente a magistrados y jueces, por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Y establece que la elección del 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato.

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