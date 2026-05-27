El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Oscar Iván Brito Zapata, explicó que el proyecto de la mandataria federal busca mejorar lo comenzado por López Obrador, como simplificar las boletas electorales.

Además, reconoció algunos avances del Máximo Tribunal del País, como el fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego con el fin de que pague impuestos de años anteriores.