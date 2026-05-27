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La Cámara de Diputados arrancó esta tarde el periodo extraordinario de sesiones, donde se analizarán, discutirán y, en su caso, aprobarán, el aplazamiento de la elección judicial a 2028, la anulación de elecciones por intervención extranjera, entre otras iniciativas, propuestas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el diputado de Morena, Ricardo Monreal, respectivamente.
Nación 08:31 PM
Morena reconoce algunos avances de la nueva Suprema Corte
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Oscar Iván Brito Zapata, explicó que el proyecto de la mandataria federal busca mejorar lo comenzado por López Obrador, como simplificar las boletas electorales.
Además, reconoció algunos avances del Máximo Tribunal del País, como el fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego con el fin de que pague impuestos de años anteriores.
Nación 08:24 PM
Morena respalda iniciativa de reforma de Sheinbaum
En su intervención, Leonel Godoy, anunció el respaldo de Movimiento de Regeneración Nacional al proyecto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Nación 08:09 PM
Hacen referencia a encuesta de EL UNIVERSAL
El legislador de Morena Leonel Godoy hizo referencia a la encuesta hecha por EL UNIVERSAL, donde el partido cuenta con una intención del voto del 39 por ciento, contra 11% y 6 por ciento del PAN y del PRI, respectivamente, y pidió tener una oposición propositiva.
Nación 08:04 PM
"La justicia no puede estar sujeta a acordeones": PAN
El diputado panista Fernando Torres Graciano declaró que "La justica no puede estar sujeta a acordeones. Necesitamos una reforma que garantice a los mexicanos sus derechos" y propuso hacer un examen a las y los actuales ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Nación 07:53 PM
PAN adelanta voto en contra
Durante su intervención, la diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra a la iniciativa de reforma de Sheinbaum por Partido Acción Nacional (PAN).
Nación 07:33 PM
PVEM respalda iniciativa de Sheinbaum
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, calificó la iniciativa de reforma de la mandataria federal como una "decisión responsable" al hacer referencia a los servidores que imparten justicia y respaldó este proyecto.
Nación 07:25 PM
Adelantan voto a favor del Partido del Trabajo
La diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, dijo que debe fomentarse la participación ciudadana en la elección judicial a través de campañas de difusión y adelantó el voto a favor de dicho partido político a la iniciativa de reforma de la mandataria federal.
Nación 07:17 PM
PT reconoce reforma judicial de López Obrador
La legisladora petista Irma Yordana Garay Loredo reconoció la reforma judicial, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por permitir a la ciudadanía elegir a funcionarios del Poder Judicial. "Un cambio sin precedentes", comentó.
Nación 07:03 PM
Adelantan voto en contra del PRI
El legislador priísta César Alejandro Domínguez adelantó el voto en contra del PRI debido a que "México necesita soluciones de fondo". "No corrige las fallas, más bien las aplaza. Debe fortalecer la independencia judicial, garantizar certeza jurídica y división de poderes", afirmó.
Nación 06:43 PM
Ruiz Massieu adelanta voto en contra de MC a iniciativa de elección judicial
La diputada emecista Claudia Ruiz Massieu dijo que con la reforma al Poder Judicial lo debilitó. "Qué bien que reconozcan su error, pero qué mal que no quieran repararlo". Adelantó el voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), y destacó la carrera judicial y el regreso de la certidumbre jurídica.
Nación 06:36 PM
Desechan mociones suspensivas de Zavala y Moreira
En votación económica, las mociones suspensivas presentadas por la diputada panista, Margarita Zavala, y el diputado priísta, Rubén Moreira, fueron desechadas.
Nación 06:24 PM
"No se evita el uso del acordeón": Rubén Moreira
El diputado priísta Rubén Moreira pidió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que se suspenda el debate. Comentó que la conformación del Poder Judicial será decidido por el acordeón, con referencia al empleo de dicho instrumento en la elección judicial de 2025. "No se evita el uso del acordeón".
Nación 06:15 PM
Ajustes de la iniciativa no resuelven problemas de elección judicial: Margarita Zavala
La diputada panista Margarita Zavala, quien expresó su solidaridad a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó en su moción suspensiva que los ajustes a la segunda parte de la elección judicial no resuelve los problemas.
Nación 06:04 PM
Comienza segunda sesión extraordinaria
Comienza la Segunda Sesión Extraordinaria con la presentación de la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de aplazar la celebración de la elección judicial a 2028.
Nación 05:51 PM
Anuncia el orden del día
Legisladores votarán para aprobar licencia a funcionarios, discusión de la reforma electoral y judicial
Nación 05:49 PM
Arranca primer sesion extraordinaria
Tras lograr quorom, en la Cámara de Diputados se inició la primera sesión extraordinaria del periodo extraordinario de Sesiones.
Sheinbaum rechaza haber ejercido censura tras el llamado "no vean TV Azteca"; acusa ofensiva contra su gobierno
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dft/bmc
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