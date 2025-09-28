El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto del año, también es una vitrina global para la música. Y en 2026, el encargado de encender la cancha de la NFL será nada menos que Bad Bunny, el artista puertorriqueño que ha redefinido el sonido latino en todo el mundo.

La noticia fue dada a conocer hace unos minutos por el propio reggaetonero y minutos más tarde fue confirmada por la liga de futbol en un video que compartieron en redes sociales.

En el clip se puede ver al llamado "Conejo malo" sentado en uno de los postes, mientras de fondo se escucha "Callaíta", tema que hizo famoso con su disco "Un verano sin tí".

El espectáculo se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y promete ser uno de los shows más comentados de la década.

En 2025, Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre ral, confirmó por qué es considerado el artista latino más influyente de su generación.

Su álbum "Debí Tirar Más Fotos" debutó en el número uno del Billboard 200, mientras que su sencillo homónimo acumula más de 12 millones de reproducciones diarias solo en Estados Unidos.

Con estos números, no sorprende que la NFL y Roc Nation, la productora de Jay-Z que desde 2019 está a cargo del medio tiempo, lo eligieran como cabeza del espectáculo.

Esto lo convierte en el primer artista latino solista en liderar el medio tiempo en varios años, un hecho que refleja la fuerza cultural de la comunidad hispana en Estados Unidos.

El Super Bowl como escenario latino

La participación del cantante en el Super Bowl LX tiene además un trasfondo social. En entrevistas pasadas, Bad Bunny explicó que no llevaría sus giras Estados Unidos durante la administración Trump, en solidaridad con los fans latinos que enfrentaron políticas migratorias hostiles.

“No era que no quisiera cantar para ellos, era que quería mostrar respeto y apoyo en tiempos difíciles”, dijo en su momento. Esa postura lo consolidó como una voz a favor de los migrantes.

Una de las preguntas que ya generan expectativa es el idioma en que cantará. Aunque más de 57 millones de personas hablan español en Estados Unidos, el inglés sigue siendo dominante en la transmisión del evento.

El Super Bowl LX se convierte así en un escenario perfecto para consolidar la influencia latina en la industria del entretenimiento.

La elección de Bad Bunny llega tras meses de especulaciones en las que sonaban nombres como Taylor Swift y Adele. Finalmente, la NFL apostó por la estrella que une reguetón, trap latino y pop mainstream en un mismo repertorio.

