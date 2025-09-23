Más Información

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Discapacidad y otras realidades, en un libro

Discapacidad y otras realidades, en un libro

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

sigue dando de qué hablar más allá del mundo de la música. Con su presentación “No me quiero ir de aquí: Una Más”, el artista puertorriqueño rompió un nuevo récord al convertirse en el concierto más visto en la historia de Amazon Prime Video.

El evento, con una duración de tres horas, llenó por completo el Coliseo de Puerto Rico y fue transmitido simultáneamente en Amazon Music, Twitch y Prime Video, causando un fenómeno global que volvió a demostrar el poder de convocatoria del “Conejo Malo”.

Lee también

¿Cuántas personas vieron el concierto de Bad Bunny?


El intérprete de “DTMF” alcanzó 11.2 millones de visualizaciones con este show transmitido el 20 de septiembre, superando por amplio margen a otras producciones destacadas: “Homecoming” de Beyoncé (5 millones), “The Eras Tour” de Taylor Swift (4.8 millones) y “Permission to Dance On Stage” de BTS (4.3 millones).

Con estas cifras, Bad Bunny confirma su posición como uno de los artistas más influyentes del entretenimiento digital y la música urbana a nivel mundial.

¿Cómo se vivió el show “No me quiero ir de aquí: Una Más”?


Los fans disfrutaron de momentos inolvidables, como la colaboración sorpresa con Marc Anthony para interpretar “Preciosa”, que provocó ovaciones masivas.

El espectáculo también contó con invitados especiales como Arcángel, De La Ghetto, RaiNao, Jowell y Randy, Chuwi y Los Pleneros de la Cresta, quienes llenaron el escenario de energía y ritmos latinos.

Tras cerrar esta exitosa residencia, Bad Bunny continuará su gira mundial por América Latina, Europa y Asia.

Le también

En diciembre, el cantante regresará a México para ofrecer ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con fechas confirmadas para el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, prometiendo shows inolvidables para sus fans mexicanos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen. Foto: AFP

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen

La enfermedad le impidió volver al escenario: James Van Der Beek y su ausencia en Dawson’s Creek Foto: James Van FB / backtoyoubobpod IG

James Van Der Beek reaparece en video: “Quería estar con ustedes”, pero su salud lo aleja de Dawson’s Creek

Dueto y beso en vivo: Nodal apaga rumores de coqueteo con otra mujer al cantar sólo para Ángela en Bogotá. Foto: Captura de pantalla / X

Dueto y beso en vivo: Nodal apaga rumores de coqueteo con otra mujer al cantar sólo para Ángela en Bogotá

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina. Foto: Instagram

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina