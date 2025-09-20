Más Información

¿Cuáles son las consecuencias del uso de néctar artificial para colibríes? Experto lo explica

Los mejores remedios caseros para eliminar las marcas de acné

Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

Técnica Ruler: Aprende a conservar la calma en momentos de estrés con estos sencillos pasos

Equinoccio de Otoño 2025: esta es la hora exacta en que llegará la estación a México

Hoy se llevará a cabo el último concierto en Puerto Rico de Bad Bunny, "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más". Y como una forma de expresar su amor por su tierra natal y fans internacionales, el reggaetonero transmitirá su concierto en vivo en las plataformas de Twitch y Prime Video.

Tras ofrecer 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot, con este último concierto cerraría su residencia en Puerto Rico para continuar con su gira el otros países, incluida la Ciudad de México el próximo 10 y 11 de diciembre del 2025 en el Estadio GNP Seguros.

A partir de las 6:30 pm (hora Centro de México) de este 20 de septiembre podrás verlo gratis en Twitch. Sin embargo, es importante que antes abras una cuenta en la plataforma para no perderte ningún detalle del concierto. Ente contamos cómo lograrlo.

Paso a paso: cómo crear una cuenta en Twitch

Para crear una cuenta en Twitch desde tu computadora, debes ingresar al sitio de y seleccionar el botón de "Registrarse" que se encuentra en la esquina superior derecha. Posteriormente, deberás seguir estos pasos:

  1. Elige un nombre de usuario de entre 4 a 25 caracteres y una contraseña. (En caso de que el nombre de usuario no esté disponible, tendrás que colocar uno diferente).
  2. Ingresa tu número telefónico para verificar tu cuenta.
  3. Finalmente, agrega tu fecha de nacimiento, recuerda que debes tener al menos 13 años para poder registrarte en la plataforma.

Por otro lado, si quieres hacer el registro desde tu celular, descarga la aplicación de Twitch desde la tienda de aplicaciones. Posteriormente, da clic en "Registrarse".

Al crear una cuenta desde un dispositivo móvil puedes hacerlo con tu número telefónico o con algún correo electrónico. Recuerda que debes verificar tu cuenta y para ello es necesario proporcionar tú número de celular.

¡Concierto de Bad Bunny gratis! Cómo crear una cuenta en Twitch. Imagen: especial (@badbunnypr) / Unsplash
Después, llena el formulario con un nombre de usuario, contraseña y fecha de nacimiento. Al terminar, da clic en "Registrarse".

¿Cómo ver el concierto de Bad Bunny en Twitch?

Una vez que tengas tu cuenta creada deberás ingresar al canal de AmazonMusic en Twitch para ver en vivo el concierto de Bad Bunny. La transmisión iniciará en punto de las 6:30 pm.

La transmisión competirá fuertemente contra la Velada del Año de Ibai Llanos que en esta última edición juntó a casi 10 millones de espectadores de forma simultánea. Se espera que Bad Bunny pueda superar esta cifra.

